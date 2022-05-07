وزير الأوقاف: المساجد الكبرى ستفتح فى التاسعة صباحا حتى صلاة العشاء

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تفاصيل عودة فتح المساجد مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وقال “جمعة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية مصر الأولى، إن المساجد الكبرى من المقرر أن تفتح ما بين التاسعة صباحا ولا تغلق نهائيا حتى صلاة العشاء، أما باقى المساجد فتفتح المصلى الخارجى ودورات المياه مفتوحة أمام المصلين، ولكن المسجد الداخلى والخارجى مفتوحان قبل وبعد الصلاة.

وأضاف وزير الأوقاف أن عودة فتح المساجد ستظل مقترنة أيضا بتطبيق مسافات التباعد الاجتماعي بين المصلين وارتداء الكمامة، وهو ما تحث عليه وزارة الأوقاف باستمرار للوقاية ضد كورونا.

