بعد خوف ورعب الأهالي .. القصة الكاملة لظهور كائن غريب بالإسماعيلية

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخر صورا لكائن غريب فى قرية أبوصوير بالاسماعيلية ، مما أثير الخوف والرعب بين المواطنين ، وتواصل موقع صدى البلد مع هيئة الخدمات البيطرية لمعرفة حقيقة هذا الكائن الغريب وكيفية التعامل معه .

فحص الكائن الغريب

وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس قطاع الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه تم فحص هذا الكائن الغريب بعد ظهوره بإحدى قرى الإسماعيلية، وتبين أنه ليس كائن غريب وإنما هو كلب مصاب بجرب ومرض جلدي من الأمراض الجلدية المعدية، و تظهر في صورة تشبه الطفح الجلدي، ولا يوجد أى خوف أو ذعر منه كما حدث بين أهالي الإسماعيلية.

وناشد "محمود" خلال تصريحات ل "صدى البلد "، جميع المواطنين بضرورة تجنب هذا الحيوان، بخاصة أن مرض الجرب الذى يعاني منه مرض معد وينتقل للإنسان .

FB_IMG_1651858536353

كيف يتم التعامل معه ؟

وأشاد الدكتور عبدالحكيم محمود بدور مديرية الطب البيطري ، بالتعامل السريع والفورى فى التعامل مع هذا الكلب ، حيث أنه فى مرحلة متقدمة من الجرب وكان لابد من التعامل السريع والفورى معه، موضحا أنه تم عزل الكلب عن المواطنين حتى لايصيب أحد المواطنين بالجرب .

وكشف "رئيس قطاع الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة"، عن أعراض مرض الجرب لدى الحيوانات ، وتتمثل في الشعور بحكة شديدة في الجلد، تزداد خلال الليل ، مردفا أن تلك الأعراض تظهر بعد الإصابة بالمرض بعدة أيام قد تصل إلي 5 أسابيع .

وتداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، صورا لكلب " اجرب"، مع استغاثات المواطنين التي أكدت ظهور حيوان غريب بمركز ومدينة ابو صوير.

ومن جهتها كشفت مصادر ، أنها صورا لكلب يعانى من طفيليات خارجية حشرة الجرب، وكذلك مجموعة من الطفيليات الداخليه مثل النيماتود والسيستود والتريماتودا، مؤكدة أنه غير مؤذي.

وفي هذا السياق، لم تتلقي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة الإسماعيلية أى بلاغات او استغاثات من المواطنين او الجهات المختلفة بحالة مشابهة.

وتواصلت محافظة الإسماعيلية ، مع غرفة عمليات مجلس ومدينة ابوصوير، والذي تواصل بدوره مع الأهالى لمعرفة مدي خطورة هذا الحيوان.

وبالمتابعة مع الطب البيطري بمدينة أبوصوير، أفادوا بانه كلب بحالة صحية متدهورة من أربع شهور غير مؤذي للمارة ولا يقدر علي الحركة.