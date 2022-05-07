كلمة أخيرة.. رحمة أحمد تروي تفاصيل شخصية مربوحة وكيف تم اختيارها

يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، الفنانة رحمة أحمد، وذلك يوم الاثنين القادم، في تمام التاسعة والنصف مساء.

تتحدث رحمة أحمد، عن دورها في مسلسل "الكبير أوي"، حيث جسدت في الموسم السادس من المسلسل شخصية "مربوحة"، وتكشف كواليس الشخصية واختيارها للدور، وكيف اكتشفت موهبتها، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى التي تتناولها الحلقة.

كان البرنامج قد استضاف خلال حلقاته في عيد الفطر أبطال وصناع المسلسل.



"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

تحدثت الفنانة رحمة أحمد، عن دورها في مسلسل الكبير أوي، قائلة : "أنا من النوع الذي لا يتوقع لكني تفاجأت بما حدث لان شخصيتي بطبيعتها ممكن تبقى قلقانة شوية قبل الدور لكن بعمل الي عليا وبسيب الباقي على ربنا ".

وقالت رحمة أحمد خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على شاشة أون: “قلقي الي كان مسيطر عليا أني هعمل كاركتر جديد لمسلسل يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة خاصة أنني من متابعي مسلسل الكبير منذ زمن طويل وكان تحدي أني أبقى في يوم وليلة أحد أبطاله وجزء منه وكانت معادلة صعبة وكنت عاوزة أشوف بعين الجمهور الاضافة الجديدة وكنت خايفة الناس ماتحبوش”.

وعكة صحية

كشفت الفنانة رحمة أحمد "مربوحة " عن تعرضها لوعكة صحية في أعقاب الانتهاء من تصوير مسلسل الكبير أوي في الجزء السادس وهو ما سبب تغيبها عن حلقة برنامج “ كلمة أخيرة”.

وأكملت: "تعرضت لوعكة صحية وأنا أصلاً كان عندي المرارة وكان المفروض أعمل العملية وعندي حصوات على المرارة والمفروض أعمل شوية تحاليل قبل ما اعملها بالإضافة لبعض المشكلات في الكلى".