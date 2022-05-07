عاجل
محللون: أفريقيا المتضرر الأكبر من الحرب الروسية على أوكرانيا فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز الجمع بين الصيام حاليا وقضاء أيام فائتة ؟.. حكم قطع صلة الرحم مع أقارب يُكثرون الإساءة.. سبب تسمية الأيام الأولي من شوال بـ "الستة البيض" نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تسبب الحموضة .. أغرب أعراض فيروس كورونا حرب شوارع داخل مدرسة.. أمريكي يتشاجر مع 30 طالبا تنمروا على ابنه أخبار التعليم .. شوقي ينفي تعميم نظام الأوبن بوك في امتحانات جميع الصفوف الدراسية.. اعتداء أولياء الأمور على مدرسة أبوتشت الثانوية الصناعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. دبي تتفوق على نيويورك وباريس في جذب الاستثمار الأجنبي

صدى البلد

واصلت دبي تعزيز مكانتها العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، متفوقة على عواصم عالمية كبرى، وفق تقرير متخصص لوكالة بلومبرج الأمريكية.

وذكرت بلومبرج في تقريرها، أن دبي اجتذبت استثمارات أجنبية في شركات التمويل في عام 2021، أكثر من سنغافورة ونيويورك وباريس.

وأضاف الوكالة الأمريكية نقلا عن شركة "سيتي أوف لندن كوربوريشن"، أن دبي استقطبت نحو 104 مشاريع بالخدمات المالية والمهنية، ثم تلتها سنغافورة بنحو 103 مشاريع.

ويشير  التقرير إلى أن لندن جذبت استثمارات أجنبية في شركات التمويل بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني (764 مليون دولار) في 114 مشروعًا للخدمات المالية والمهنية في عام 2021، وفقًا لتقرير نشرته شركة "سيتي أوف لندن كوربوريشن".

وتواصل دبي تعزيز مكانتها العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار والعمل والحياة والزيارة، حيث جاءت ضمن أفضل 3 وجهات مستقبلية للاستثمار عالميًا.

وتشير بيانات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أن دبي تشهد نموا ملحوظا في كافة المؤشرات الاقتصادية.

فيما بلغت مشاريع إعادة الاستثمار ما نسبته 11% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة.

وحلّت دبي في المركز الأول عربياً والثالث عالمياً من حيث تدفقات رؤوس الأموال وعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، ومشاريع إعادة الاستثمار.

كما أنها جاءت بالمركز الأول عربياً والسادس عالمياً من حيث استحداث الوظائف من الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وفقًا لتصنيف فايننشال تايمز "إف دي آي ماركتس"، التي ترصد بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة عالمياً.

وتفوقت دبي على كبرى وأهم المدن العالمية المتقدمة في كافة المجالات، وكانت بمثابة بيئة نوعية مثالية تزخر بفرص واعدة، على صعيد الأعمال، السياحة، الإبداع والابتكار، جودة الحياة، والبنية التحتية الذكية، المرنة والقوية.

وصنف اقتصاد دبي، وفق تقارير مؤسسات التقييم الدولية، بأنه ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

وعلى مسار التحول لمدن ذكية مستدامة ومتكاملة قوامها معايير تنافسية وأسس عالمية ترتكز على التوازن بين النمو واستدامة الموارد، تدخل إمارة دبي مرحلة جديدة من التنمية المستدامة تحت مظلة "خطة دبي الحضرية 2040"، التي تستهدف أن تكون المدينة الأفضل للحياة بالعالم.

وتحقق هذه المدينة الذكية عدة أهداف بالتوازي، هي الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية للسكان، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال تبني أفضل المعايير للتخطيط الحضري الذكي والتصميم الفعال، وصولاً إلى الهدف الأسمى بجعل دبي مدينة عالمية رائدة في مختلف القطاعات.

وتعد مشاريع البنية التحتية من الركائز الأساسية لمسيرة التطوير الشاملة في دبي و تعتبر من الأولويات التي توليها حكومة الإمارة أهمية قصوى في ضوء أثر تلك المشاريع في دعم توجهات التنمية الشاملة و المستدامة و دفع عجلة التطوير الاقتصادي وتلبية متطلبات المجتمع وإمداده بأفضل الخدمات.

في الإمارات .. 3 نصابين يستولون على 330 ألف درهم من سيدة

الإمارات.. 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دبي لاستثمار الأجنبي وكالة بلومبرج استثمارات اجنبيه شركات التمويل اقتصاد دبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

6 جنيهات انخفاضا بأسعار الذهب اليوم السبت 7-5-2022 فى مصر

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

أسر ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يتنازلون عن القضية أمام المحكمة

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يبحث تنفيذ تكليفات الرئيس بجذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص

إحالة 13 متهما في واقعة التحرش بسائحتين في الأهرامات للنيابة

شرطة برلين تبطل مفعول قنبلة في مبنى سكني يضم إعلاميين روسا

جناح مصري على 600 متر في الملتقي العربي للسياحة والسفر بدبي.. بعد غد

دوري أبطال أفريقيا.. الوداد يتقدم على بترو أتليتكو 2-0 في الشوط الأول

انفوجراف.. 60% من المستهلكين في مصر والسعودية والإمارات يهتمون بالإدخار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

فيديو

قفز محتضناً ابنه.. سقوط لاعب سابق بالأهلي ونجله من الطابق العاشر

خطوبة أحمد أبو هشيمة ومي عز الدين.. ما الحقيقة؟ فيديوجراف

رسائل نووية جديدة من بوتين.. طائرة يوم القيامة تحلق فوق موسكو

شاهد | لحظة اعتداء متطرف على مسجد ومحاولة إحراقه بـ أمريكا

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ