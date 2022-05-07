الإمارات.. دبي تتفوق على نيويورك وباريس في جذب الاستثمار الأجنبي

واصلت دبي تعزيز مكانتها العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، متفوقة على عواصم عالمية كبرى، وفق تقرير متخصص لوكالة بلومبرج الأمريكية.

وذكرت بلومبرج في تقريرها، أن دبي اجتذبت استثمارات أجنبية في شركات التمويل في عام 2021، أكثر من سنغافورة ونيويورك وباريس.

وأضاف الوكالة الأمريكية نقلا عن شركة "سيتي أوف لندن كوربوريشن"، أن دبي استقطبت نحو 104 مشاريع بالخدمات المالية والمهنية، ثم تلتها سنغافورة بنحو 103 مشاريع.

ويشير التقرير إلى أن لندن جذبت استثمارات أجنبية في شركات التمويل بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني (764 مليون دولار) في 114 مشروعًا للخدمات المالية والمهنية في عام 2021، وفقًا لتقرير نشرته شركة "سيتي أوف لندن كوربوريشن".

وتواصل دبي تعزيز مكانتها العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار والعمل والحياة والزيارة، حيث جاءت ضمن أفضل 3 وجهات مستقبلية للاستثمار عالميًا.

وتشير بيانات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أن دبي تشهد نموا ملحوظا في كافة المؤشرات الاقتصادية.

فيما بلغت مشاريع إعادة الاستثمار ما نسبته 11% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة.

وحلّت دبي في المركز الأول عربياً والثالث عالمياً من حيث تدفقات رؤوس الأموال وعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، ومشاريع إعادة الاستثمار.

كما أنها جاءت بالمركز الأول عربياً والسادس عالمياً من حيث استحداث الوظائف من الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وفقًا لتصنيف فايننشال تايمز "إف دي آي ماركتس"، التي ترصد بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة عالمياً.

وتفوقت دبي على كبرى وأهم المدن العالمية المتقدمة في كافة المجالات، وكانت بمثابة بيئة نوعية مثالية تزخر بفرص واعدة، على صعيد الأعمال، السياحة، الإبداع والابتكار، جودة الحياة، والبنية التحتية الذكية، المرنة والقوية.

وصنف اقتصاد دبي، وفق تقارير مؤسسات التقييم الدولية، بأنه ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

وعلى مسار التحول لمدن ذكية مستدامة ومتكاملة قوامها معايير تنافسية وأسس عالمية ترتكز على التوازن بين النمو واستدامة الموارد، تدخل إمارة دبي مرحلة جديدة من التنمية المستدامة تحت مظلة "خطة دبي الحضرية 2040"، التي تستهدف أن تكون المدينة الأفضل للحياة بالعالم.

وتحقق هذه المدينة الذكية عدة أهداف بالتوازي، هي الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية للسكان، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال تبني أفضل المعايير للتخطيط الحضري الذكي والتصميم الفعال، وصولاً إلى الهدف الأسمى بجعل دبي مدينة عالمية رائدة في مختلف القطاعات.

وتعد مشاريع البنية التحتية من الركائز الأساسية لمسيرة التطوير الشاملة في دبي و تعتبر من الأولويات التي توليها حكومة الإمارة أهمية قصوى في ضوء أثر تلك المشاريع في دعم توجهات التنمية الشاملة و المستدامة و دفع عجلة التطوير الاقتصادي وتلبية متطلبات المجتمع وإمداده بأفضل الخدمات.