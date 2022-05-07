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رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة أسيوط: رجال القوات المسلحة يقدمون ملحمة وطنية وتضحيات عظيمة

الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ببطولات رجال القوات المسلحة عبر تاريخ مصر الطويل وبسالتهم فى الدفاع عن أمن الوطن واستقراره ، مثمناً ما يقدمه رجال القوات المسلحة البواسل من ملحمة وطنية وتضحيات عظيمة من أجل محاصرة قوى الشر والتطرف و عملهم الوطني والمخلص فى تطهير مصر من العناصر الإرهابية والتكفيرية المتطرفة .

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جاء ذلك فى تعقيب على خبر إحباط  الهجوم الإرهابي الذى وقع اليوم مستهدفاً نقطة رفع مياه شرق القناة والذى أسفر تصدى رجال القوات المسلحة للهجوم عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد ومحاصرة عناصر الهجوم فى احد المناطق المنعزلة بسيناء.

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ان ذلك الهجوم الإرهابي الخسيس هو محاولة يائسة من قوى التطرف والتخريب لإثبات وجودهم بعد نجاح القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية فى محاصرتهم طوال السنوات الماضية ودحض مؤامراتهم الدنيئة فى هدم الدولة المصرية وزعزعة استقرارها ، مشدداً على اصطفاف جموع الشعب المصرى بصفة عامة والمجتمع الجامعى بصفة خاصة خلف  قيادتهم السياسية الرشيدة ودعمهم الكامل والصادق لجهود القوات المسلحة الباسلة قادةً وضباطاً وجنوداً وتقديرهم لدورهم البطولى المستمر والمتواصل من أجل تطهير مصر من البؤر الإرهابية وخلايا الشر  وحفظ أمن الوطن واستقراره.

وتوجه رئيس جامعة أسيوط بخالص العزاء إلى أسر الشهداء ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن البواسل بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويرفع درجاتهم فى الفردوس الأعلى مع الأنبياء و الصديقين والشهداء وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وسرعة التعافى .

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