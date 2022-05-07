عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا.. عودة البنوك للعمل بعد إجازة عيد الفطر

البنوك
البنوك

تستأنف  البنوك المصرية العاملة بمصر اعتبارا من صباح غد الأحد، عملها بعد انتهاء مهلة الإجازة الممنوحة للجهاز المصرفي من البنوك المركزي المصري.

وبنهاية إبريل الماضي قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك نظرا للإحتفال بعيد الفطر المبارك علي أن يتم العودة للعمل صباح الأحد الموافق 8 من مايو الجاري.

البنك المركزي: لجنة السياسات النقدية تجتمع في موعدها ولا يوجد ما يستدعي تعديله

أكبر زيادة في 22 عاما.. الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية..ونواب: يؤثر على اقتصاديات العالم..وقرارات مرتقبة من البنك المركزي خلال ساعات

وتعود البنوك لمواعيد عملها التقليدية إلي ما قبل شهر رمضان المعظم بواقع 8 ساعات عمل بعد أن تم تقليصها لـ 3 ساعات ونصف الساعة خلال أيام الصيام.

ويبدأ العمل في البنوك في تمام الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا خلال مواعيد العمل الرسمية بالنسبة لموظفي البنوك، ومن الثامنة والنصف حتى الثالثة والنصف بالنسبة لتعامل الجمهور مع الفروع البنكية.

وحصلت البنوك على 9 أيام إجازة خلال فترة عيد الفطر المبارك ما في ذلك يومي العطلة الرسمية والمحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وكانت مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان من التاسعة صباحا حتي الثانية عشر  ظهرا بالنسبة للموظفين  بواقع 3 ساعات ونصف و من التاسعة والنصف حتي الثانية عشرة بواقع 3 ساعات يوميا خلال أوقات العمل الرسمية.

البنوك العاملة بمصر البنك المركزي اجازة عيد الفطر اخبار مصر مواعيد عمل البنوك Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد.. ياسمين صبري تنازلت عن جميع حقوقها الشرعية من أجل الطلاق من أبو هشيمة

استشهاد ضابط و10 جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

6 جنيهات انخفاضا بأسعار الذهب اليوم السبت 7-5-2022 فى مصر

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد رفع الفائدة.. عضو “اقتصادية الشيوخ”: قرارات من البنك المركزي خلال ساعات

ترشيحاتنا

رئيس جامعة القاهرة ناعيا الشهداء: إرهاب جبان لا يرهب الجيش المصري العتيد

الجمعية المصرية اللبنانية تنعى شهداء الوطن

نيتو أساسيا.. تشافي يُعلن تشكيل برشلونة لملاقاة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

خالص تعازينا.. الإمارات: نجدد موقفنا الثابت وتضامننا مع مصر في التصدي للإرهابيين

أحمد موسى: العناصر الإرهابية زعلانة من استقرار وأمن مصر..فيديو

الإرهاب لن يوقفها.. أحمد موسى: التنمية مستمرة في سيناء..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

فيديو

تقليد للغرب.. زفاف محمد فراج وبسنت شوقي في مرمى سهام النقد.. فيديوجراف

سلعوة أم ذئب مفترس.. قصة ظهور حيوان غريب في الإسماعيلية

حاول قطع شرايين يده.. الجانب المظلم في حياة الراحل أحمد زكي| فيديوجراف

بتاعة المزاريطة.. شاهد| بوسي شلبي تضرب ميرهان حسين وتتوعد رحمة أحمد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ