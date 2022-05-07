غدا.. عودة البنوك للعمل بعد إجازة عيد الفطر

تستأنف البنوك المصرية العاملة بمصر اعتبارا من صباح غد الأحد، عملها بعد انتهاء مهلة الإجازة الممنوحة للجهاز المصرفي من البنوك المركزي المصري.

وبنهاية إبريل الماضي قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك نظرا للإحتفال بعيد الفطر المبارك علي أن يتم العودة للعمل صباح الأحد الموافق 8 من مايو الجاري.

وتعود البنوك لمواعيد عملها التقليدية إلي ما قبل شهر رمضان المعظم بواقع 8 ساعات عمل بعد أن تم تقليصها لـ 3 ساعات ونصف الساعة خلال أيام الصيام.

ويبدأ العمل في البنوك في تمام الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا خلال مواعيد العمل الرسمية بالنسبة لموظفي البنوك، ومن الثامنة والنصف حتى الثالثة والنصف بالنسبة لتعامل الجمهور مع الفروع البنكية.

وحصلت البنوك على 9 أيام إجازة خلال فترة عيد الفطر المبارك ما في ذلك يومي العطلة الرسمية والمحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وكانت مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان من التاسعة صباحا حتي الثانية عشر ظهرا بالنسبة للموظفين بواقع 3 ساعات ونصف و من التاسعة والنصف حتي الثانية عشرة بواقع 3 ساعات يوميا خلال أوقات العمل الرسمية.