برايتون يقسو على مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

تغلب فريق برايتون على نظيره مانشستر يونايتد، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الخامسة والثلاثون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل المباراة:.

جاء الهدف الأول للفريق في الدقيقة 15 من الشوط الأول، عن طريق موسيس كايسيدو من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وشهد الشوط الأول سيطرة كاملة من فريق برايتون على المباراة من حيث تبادل الكرات والاستحواذ.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل كوكوريلا في الدقيقة 49 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، ثم جاء الهدف الثالث عن طريق باسكال جروس في الدقيقة 57 من ضربة رأس، بينما جاء الهدف الرابع والأخير عن طريق تروسار في الدقيقة 60 نتيجة إستغلال خطأ من مدافع مانشستر يونايتد.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وارتفع رصيد فريق برايتون عند النقطة 47 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد فريق مانشستر يونايتد عند النقطة 58 محتلاً المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.