أشرف زكي: أشكر الشركة المتحدة على الاختيار 3 والبطل كان العمل ..فيديو

تقدم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالشكر إلي جميع الممثلين القائمين علي عمل مسلسل الاختيار 3 ، مؤكدا أن دورنا لا يقل عن دور الجندي علي الجبهة لان إحنا فعلا واحنا رايجين كنا حاسين بأن إحنا بنعمل دور اتجاه بلدنا ودور وطني .

واضاف اشرف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناة " الحياة " ، إن جميع الزملاء استطاعوا توصيل الرسالة بمنتهي الأمانة سواء في مسلسل الاختيار أو العائدون والفن يستطيع التأثير بشكل إيجابي جدا بين أجيال الشباب .

واوضح اشرف زكي ، إنه يتقدم إلي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علي المجهود العظيم والتحدي الكبير الذى قامت به في مسلسل الاختيار وغيره مؤكدا أن مسلسل الاختيار ضم مئات الممثلين وجميعهم كانوا أبطالا والعمل كان البطل الحقيقي .