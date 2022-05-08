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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نور النبوي: بدور على الدور الحلو والمؤثر

نور النبوي
نور النبوي

صرح الفنان الصاعد "نور النبوي"من خلال موقع “صدى البلد” أنه يتعلم الكثير من خلال تعاونه مع أساتذة كبار من الفن قائلا "أنا اما بشتغل مع أساتذة كبار زي محمود حميدة وخالد النبوي وأحمد  بدير ووفاء عامر وسميحة أيوب بقعد وأتعلم وبكون مبسوط جدا" وصرح ايضا أن أكثر ما يجذبه للدور أن يكون مؤثرا وليس حجم الدور قائلا "أتمني الدور يكون حلو بدور علي الدور الحلو والمؤثر" .

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يُعد نور خالد النبوي هو واحد من الوجوه الشابة البارزة المصرية منذ رمضان 2021 لمشاركته في مسلسل الاختيار الجزء الثاني وقيامه بدور الضابط أحمد شوشة، وطل الشاب نور النبوي رمضان 2022 مع والده الفنان خالد النبوي عبر مسلسل الدراما الاجتماعي راجعين يا هوي في دور طارق، ولاقى إعجاب قطاع كبير من الجماهير.

 

وتجدُر الإشارة إلى أن نور النبوي نور قد قام بدراسة التمثيل والإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد بعد ذلك إلى موطنه الأصلى مصر ليدخل الحياة الفنية من أوسع أبوابها، وبالفعل استطاع نور النبوي أن يقتحم الحياة الفنية المصرية ، كما تمكن من إظهار شخصيته وقوته في التمثيل من خلال مسلسل الإختيار 2، تحديداً في الحلقة الـ 17، جاءت تجربته الثانية مع والده بحضور وأداء فاق كل التوقعات.


ورغم عمر نور خالد النبوي العشريني، إلا إنه استطاع أن يجذب النظر إليه، من خلال مشاركته في العديد من الأعمال الفنية المصرية المميزة، حيث أن نور قد نشأ وترعرع في عائلة فنية مصرية أصيلة.
وإليكم أبرز وأهم أعمال الفنان نور النبوي التي شارك فيها كما يأتي:

مسلسل واكلينها والعة 2018.
الاختيار الجزء الثاني 2021.
مسلسل نقل عام 2022.
مسلسل راجعين ياهوى رمضان 2022.

"راجعين يا هوى" قصة أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة، بطولة خالد النبوي، نور اللبنانية، هنا شيحة، أنوشكا، أحمد بدير، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، سلمى أبو ضيف، طارق عبدالعزيز.

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