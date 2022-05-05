خالد النبوي ونجله نور يقضيان أجازة عيد الفطر في أسوان.. فيديو

حرص النجم خالد النبوي، علي مشاركة جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو له برفقة نجله النجم نور النبوي، أثناء قضائهم إجازة عيد الفطر في أسوان.



ظهر خالد ونور النبوي في الفيديو الذي نُشر عبر حسابه على "تويتر" وعلق قائلا: "فى حب أسوان و كركديه أسوان و عمى جابر"



يذكر أن اخر اعمال خالد النبوي مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة عدد من نجوم الفن منهم: نور ، هنا شيحة ، أنوشكا ، وفاء عامر ، أحمد داش ، إسلام إبراهيم ، أحمد خالد صالح ، كريم قاسم ، سلمى أبو ضيف ،”. مصطفى درويش ، طه الدسوقي ، تميم عبده ، صفاء الطوخي ، جالا هشام ، سالي حماد ، ريهام الشناوي ، والوجه الجديد نانسي هلال ”، كما يضم العديد من الفنانين الشباب.