وفقا لتوجيهات الرئيس.. مساعد وزير العدل: نحاول تيسير عملية تسجيل العقارات للمواطنين

قال المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، إنه تمت إتاحة طلب تسجيل عقار إلكترونيا تيسيرا على المواطنين.

وأضاف "حجازي"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الدولة المصرية تحاول تيسير عملية تسجيل العقارات للمواطنين وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي"، لافتا: "وزارة الاتصالات تعمل على إتاحة تطبيق في شهر يوليو المقبل يمكن من خلاله تقديم طلب تسجيل عقار إلكترونيا".

وأوضح المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق،: "التطبيق يمكن المواطن من تقديم طلب إلكترونيا، ومن ثم تحديد موعد لتقديم أصل المستندات".