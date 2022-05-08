حظوظ تتصاعد وشهر متميز.. توقعات برج الثور لشهر مايو 2022

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح عن توقعات برج الثور لشهر مايو.

وقالت من خلال منشور لها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه شهر الإنفراجات والحلول والبدايات والعمل.



تجد نفسك بمكان افضل وتستطيع انهاء العلاقات المتعبة لديك والبدء من جديد وكشف الاشخاص على حقيقتها، هذا الشهر يقدم لك رؤية واضحة وبداية جديدة مبشرة لما تريد القيام به من اعمال وعلاقات وشراكات .



حاول هذا الشهر ان تنسى الماضي وتفكر في المستقبل وقد تجد عملا جديد وترتفع طاقتك ومكانتك بين الجميع .



ستجد ان الحلول تأتي لوحدها ولكن هناك بعض المؤامرات مع نهاية الشهر يجب ان تنتبه منها .



انتبه من بعض الصداقات او من خسارة صديق لديك .

وأشارت إلى إنتقال المشتري للحمل وانضمامه للزهرة، يحمل لك عملا ضمن مؤسسة كبيرة او حتى في المجال الانساني وتميل لمساعدة غيرك وتجد نفسك محميا وقد تعمل بمجال المشافي والتمريض وتكون اقرب الى الناس التي تحتاجك وتكسب جائزة وخاصة مواليد العشرية الأولى .

تراجع عطارد في الجوزاء في 10 مايو.. يجب ان تتعامل بحذر مع الأمور المالية وان تنتبه من الاخطاء والاحتيال والخسارة .



ومن ثم يتراجع يوم 20 مايو في برجك ليحذرك من بعض المشاكل والضغط وسوء الفهم وعليك ان تهدأ .



الثلث الأخير من الشهر .. تتكاسل فيه وتميل للاكل والنوم اكثر وسيحمل معه بعض النفقات الزائدة والمفاجئة لكنه سيكون بابا جيدا لجني المزيد من المال ولتكون امام استقرار اكبر .



عاطفيا .. عليك ان تعرف جيدا كيف تحول علاقاتك الى واقع وتصل للاستقرار مع الشريك المناسب وخاصةانك تجد الكثير من الحب من اشخاص بعيدين عن الضوء من حولك وستكون قادرا على اتمام ارتباط وتجد الحب في نهاية الشهر يزيد لديك .



النسب المئوية :

مهنيا : %86 ماليا : %81 عاطفيا : %82 صحيا : %80

أفضل الأيام : 1 5 6 10 11 18 19 23 24 27 28

أصعب الأيام : 8 9 13 14 15 21 22 25 26

افضل الأيام للمال : 3 4 10 11 16 17 18 30 31

افضل الأيام للعاطفة : 1 5 6 10 11 19 23 24 27 28



نصيحة الشهر :

عندك الحظوظ تتصاعد وشهر مميز بكل شيء فاستغل هذا الشهر حتى تعيد ترتيب حياتك.