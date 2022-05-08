رمضان السيد : الأهلي حسم تأهله لنهائي الأبطال بنسبة 95 %

قال رمضان السيد، لاعب الأهلي السابق، إن الفارس الأحمر خاض أفضل مباراة له في آخر 3 شهور، والتي كانت أمام وفاق سطيف الجزائري.

وأضاف رمضان السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الأهلي قدم مباراة جيدة للغاية، هى الأفضل له في الأشهر الثلاثة الأخيرة".

وتابع :" الأهلي كان سيئا في مبارياته الأخيرة، والجميع كان يرى ذلك، وعندما انتقد وائل جمعة أداء الأهلي، لأنه يريد أن يرى الفريق في أفضل مستوى".

وواصل :" الجميع كان يرى أخطاء موسيماني، الراحة السلبية التي يحصل عليها الأهلي أمر غير منطفي والمعسكر المغلق أفاد الاهلي قبل مواجهة وفاق سطيف".

وأردف:" بيرسي تاو قدم واحدة من أفضل مبارياته، وطاهر محمد ظهر بشكل استثنائي، والدفع بطاهر محمد في مركز رأس الحربة كان مفاجاة ولكنه قدم أداء مميزا".

وشدد :" وفاق سطيف يعاني من أزمة واضحة في خط الدفاع، والأهلي حسم تأهله إلى النهائي بنسبة أكثر من 95 % ".



