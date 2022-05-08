عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحقيق في وفاة 3 أمريكيين بأسباب غامضة بجزر البهاما

صدى البلد

قال مسؤولون إن 3 أمريكيين لقوا حتفهم لأسباب غير معروفة يوم الجمعة في منتجع ساندلز في جزيرة إكسوما الكبرى في جزر البهاما وإن الشرطة تحقق في الأمر.

وحسب "سي إن إن" الأمريكية، لقي رجلان وامرأة حتفهم في المنتجع، ونقل أمريكي رابع - امرأة - جوا إلى مستشفى في ناسو، عاصمة جزر البهاما، حسبما قال القائم بأعمال رئيس الوزراء البهامي تشيستر كوبر يوم الجمعة.

وقال إنه على الرغم من أن الشرطة تحقق، فقد تم إبلاغ كوبر بأنه "لا يشتبه في ارتكاب أي خطأ".


ولم يتم العثور على أي علامات صدمة على الجثث، حسبما ذكرت قوة الشرطة الملكية في جزر البهاما في بيان لشبكة "سي إن إن".

وتشير التقارير الأولية إلى أنه تم العثور على الجثث غير مستجيبة في موقعين مختلفين؛ وعثر على رجل أولا في فيلا واحدة دون أي علامات على الصدمة، والزوجين في فيلا ثانية، حسبما ذكرت الشرطة في البيان الصادر يوم السبت.

واشتكى الزوجان من التوعك في المساء السابق، وفقا للتقرير.

وفاة يوري أفرباخ أسطورة الشطرنج في العالم عن عمر يناهز 100 ستة

وفاة عجوز تناول حبة الغلال السامة بالغربية


وقالت قوة الشرطة الملكية في جزر البهاما إن "الضباط عثروا على رجل قوقازي سقط على الحائط في الحمام ولم يستجب. كانت المرأة أيضا غير مستجيبة. أظهر كلا الشخصين علامات التشنج. فحص الضباط الجثث ولم يجدوا أي علامات على الصدمة".

وستنتظر الشرطة تقرير تشريح الجثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة، مضيفة أنه في الوقت الحالي "لا تزال هذه المسألة قيد التحقيق النشط".

ولم يذكر كوبر اسم المنتجع، لكن المتحدثة باسم منتجعات ساندلز ستايسي رويال أكدت لشبكة "سي إن إن" وفاة الضيوف الثلاثة في منتجع "ساندلز إميرالد باي" في جريت إكسوما.

ولم تذكر منتجعات ساندلز، التي تشغل أكثر من عشرة مراكز شاملة في المحيط الأطلسي ومنطقة البحر الكاريبي، شخصا رابعا في المستشفى. ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول الأسباب التي أدت إلى الوفيات، ولماذا تم نقل الأمريكي الرابع إلى المستشفى، وما إذا كان هذا الشخص في المنتجع، وحالة ذلك الشخص وأسماء الأمريكيين.

وقالت منتجعات ساندلز في بيان لشبكة "سي إن إن" إنه "تم الإبلاغ عن حالة طوارئ صحية في البداية وباتباع بروتوكولاتنا، قمنا على الفور بتنبيه المتخصصين في الطوارئ الطبية والسلطات المحلية ذات الصلة".

وقالت الشركة إنها تعمل على "دعم كل من التحقيق وكذلك عائلات الضيوف بكل طريقة ممكنة، لكنها لم تستطع الكشف عن مزيد من المعلومات 'احتراما لخصوصية ضيوفنا".

وفاة 3 أمريكيين جزر البهاما الشرطة الملكية في جزر البهاما الجثث منتجع ساندلز جزيرة إكسوما الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

بعد طلاقه من ياسمين صبري.. شاهد| أحدث ظهور لـ أم أولاد أبوهشيمة

استشهاد ضابط و10 جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

أسر ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يتنازلون عن القضية أمام المحكمة

ترشيحاتنا

مفاجأة.. ياسمين صبري لم تكتب مهرا ومؤخرا بوثيقة زواجها من أبو هشيمة

مجلس النواب يستمع لبيان وزارة المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة.. غدا

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 8-5-2022

كل ما تريد معرفته عن رسوم الرفع المساحي للأراضي والعقارات

موعد مباراة الأهلي القادمة بدوري أبطال أفريقيا

التحقيق في وفاة 3 أمريكيين بأسباب غامضة بجزر البهاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول إصابة بـ جدري القرود في إنجلترا.. أهم أعراض المرض

يسحلها على الأرض.. شاهد لحظة إجبار امرأة على فحص كورونا

العسكري علي من الشجعان.. قاتل ببسالة واستشهد بـ30 طلقة فى ظهره

بطولة الشهيد عامر عبدالمقصود.. سقاه الإرهابيون مية نار وظل يدافع عن مركز كرداسة

فيديو

خدمت بالحرب العالمية الثانية.. ممرضة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ100 قفزا من طائرة

انتحل صفة شرطي.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطن

تقليد للغرب.. زفاف محمد فراج وبسنت شوقي في مرمى سهام النقد.. فيديوجراف

سلعوة أم ذئب مفترس.. قصة ظهور حيوان غريب في الإسماعيلية

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ