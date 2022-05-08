التحقيق في وفاة 3 أمريكيين بأسباب غامضة بجزر البهاما

قال مسؤولون إن 3 أمريكيين لقوا حتفهم لأسباب غير معروفة يوم الجمعة في منتجع ساندلز في جزيرة إكسوما الكبرى في جزر البهاما وإن الشرطة تحقق في الأمر.

وحسب "سي إن إن" الأمريكية، لقي رجلان وامرأة حتفهم في المنتجع، ونقل أمريكي رابع - امرأة - جوا إلى مستشفى في ناسو، عاصمة جزر البهاما، حسبما قال القائم بأعمال رئيس الوزراء البهامي تشيستر كوبر يوم الجمعة.

وقال إنه على الرغم من أن الشرطة تحقق، فقد تم إبلاغ كوبر بأنه "لا يشتبه في ارتكاب أي خطأ".



ولم يتم العثور على أي علامات صدمة على الجثث، حسبما ذكرت قوة الشرطة الملكية في جزر البهاما في بيان لشبكة "سي إن إن".

وتشير التقارير الأولية إلى أنه تم العثور على الجثث غير مستجيبة في موقعين مختلفين؛ وعثر على رجل أولا في فيلا واحدة دون أي علامات على الصدمة، والزوجين في فيلا ثانية، حسبما ذكرت الشرطة في البيان الصادر يوم السبت.

واشتكى الزوجان من التوعك في المساء السابق، وفقا للتقرير.



وقالت قوة الشرطة الملكية في جزر البهاما إن "الضباط عثروا على رجل قوقازي سقط على الحائط في الحمام ولم يستجب. كانت المرأة أيضا غير مستجيبة. أظهر كلا الشخصين علامات التشنج. فحص الضباط الجثث ولم يجدوا أي علامات على الصدمة".

وستنتظر الشرطة تقرير تشريح الجثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة، مضيفة أنه في الوقت الحالي "لا تزال هذه المسألة قيد التحقيق النشط".

ولم يذكر كوبر اسم المنتجع، لكن المتحدثة باسم منتجعات ساندلز ستايسي رويال أكدت لشبكة "سي إن إن" وفاة الضيوف الثلاثة في منتجع "ساندلز إميرالد باي" في جريت إكسوما.

ولم تذكر منتجعات ساندلز، التي تشغل أكثر من عشرة مراكز شاملة في المحيط الأطلسي ومنطقة البحر الكاريبي، شخصا رابعا في المستشفى. ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول الأسباب التي أدت إلى الوفيات، ولماذا تم نقل الأمريكي الرابع إلى المستشفى، وما إذا كان هذا الشخص في المنتجع، وحالة ذلك الشخص وأسماء الأمريكيين.

وقالت منتجعات ساندلز في بيان لشبكة "سي إن إن" إنه "تم الإبلاغ عن حالة طوارئ صحية في البداية وباتباع بروتوكولاتنا، قمنا على الفور بتنبيه المتخصصين في الطوارئ الطبية والسلطات المحلية ذات الصلة".

وقالت الشركة إنها تعمل على "دعم كل من التحقيق وكذلك عائلات الضيوف بكل طريقة ممكنة، لكنها لم تستطع الكشف عن مزيد من المعلومات 'احتراما لخصوصية ضيوفنا".