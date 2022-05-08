اتحاد الصناعات المصرية ينعى شهداء مصر والقوات المسلحة في غرب سيناء

ينعى اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الأعضاء شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا إثر الهجوم الإرهابي الذي قامت به عناصر تكفيرية على نقطة رفع المياه غرب سيناء حيث نتج عن الهجوم استشهاد ضابط وعشر جنود من أبناء الوطن.

وتقدم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية بخالص العزاء لأسر الشهداء الأبرار ولرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ولقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصرى، ويؤكد الاتحاد علي تكاتف مجتمع الأعمال مع كافة مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب بكل قوة واستكمال مسيرة البناء والتنمية من أجل الوطن وأبنائه.

