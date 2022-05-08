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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتحاد الصناعات المصرية ينعى شهداء مصر والقوات المسلحة في غرب سيناء

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

ينعى اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الأعضاء شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا إثر الهجوم الإرهابي الذي قامت به عناصر تكفيرية على نقطة رفع المياه غرب سيناء حيث نتج عن الهجوم استشهاد ضابط وعشر جنود من أبناء الوطن.
وتقدم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية بخالص العزاء لأسر الشهداء الأبرار ولرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ولقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصرى، ويؤكد الاتحاد علي تكاتف مجتمع الأعمال مع كافة مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب بكل قوة واستكمال مسيرة البناء والتنمية من أجل الوطن وأبنائه.
 

شهداء الهجوم الإرهابي اتحاد الصناعات اتحاد الصناعات المصرية القوات المسلحة عناصر تكفيرية سيناء مصر نقطة رفع المياه غرب سيناء نقطة رفع المياه غرب سيناء مسيرة البناء والتنمية

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