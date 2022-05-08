الإرهاب لا مبرر له.. سفارة روسيا بمصر تنعى شهداء هجوم سيناء

نعت روسيا شهداء الهجوم الإرهابى الذى وقع فى غرب سيناء أمس، السبت، واستهدف محطة رفع مياه شرقي قناة السويس.

وقالت السفارة الروسية لدى مصر فى بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن الإرهاب لا مبرر له، ويجب القضاء عليه بالجهود المشتركة للمجتمع الدولى، مقدمة التعازي فى شهداء الهجوم الإرهابى.

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للجيش، أعلن أمس السبت، أن هجوما مسلحا استهدف محطة رفع مياه شرقي قناة السويس وأسفر عن مقتل ضابط و10 مجندين وإصابة خمسة آخرين.

وقال المتحدث، في بيان على حسابه بموقع "تويتر"، إن القوات نجحت في إحباط "هجوم إرهابي" على إحدى محطات رفع المياه في سيناء، شرقي قناة السويس، وأنها اشتبكت مع "العناصر التكفيرية"، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وأضاف أنه جارِ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".