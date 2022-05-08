مروان بابلو يطرح تراك جديد بعنوان راكور.. فيديو

طرح مطرب الراب مروان بابلو، تراك جديد بعنوان “راكور” وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب.

ويأتى طرح مروان بابلو للتراك الجديد “راكور” بعد أيام قليلة من طرحه تراك “Brrr Brrr” عبر موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب" والذى يتعاون فيه مع أبو الأنور.

ويحيى مؤدى الراب مروان بابلو، حفلا يوم ١٣ مايو المقبل بنادى الاتحاد بالإسكندرية.

وكان أعلن مؤدى الراب مروان بابلو، عن تأجيل حفلته والتي كان من المقرر إقامتها في نادي الاتحاد الجديد بالاسكندرية يوم 18 مارس، مشيرا إلى أن التأجيل لسوء الأحوال الجوية.

وكتب مروان بابلو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «نظرا لسوء الأحوال الجوية ولاحتمالية وجود نوة تتزامن مع توقيت حفل مروان بابلو في نادي الاتحاد الجديد بالإسكندرية.. قررنا تأجيل الحفلة حفاظًا على سلامة الجمهور، على أن يتم الإعلان عن موعدها الجديد بعد تحديده».

منظمو حفل مروان بابلو

يذكر أن منظمو حفل مطرب الراب، مروان بابلو، في نادي الاتحاد بالإسكندرية، قرروا تخصيص دائرة للفتيات فقط؛ بهدف منع التحرش، أطلق عليها اسم «بينك سيركل».

تأتي الفكرة بالتزامن مع شهر المرأة، بهدف توفير مساحة آمنة للنساء والفتيات، بهدف حمايتهن وفصلهن عن بقية االجمهور، حال رغبن في ذلك.

استحداث «دائرة البنات» يشمل فئات الجمهور الثلاث، سواء الفئة العامة وحتى فئة الـ vip، في محاولة من المنظمين لتوفير أعلى مستوى من التنظيم والراحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية، مع إتاحة الحرية للفتيات لدخول الدائرة الخاصة أو الوقوف مع الجمهور العام خلال الحفل.

كما استعان المنظمون بفريق خاص لمكافحة التحرش، مع تخصيص أبراج مراقبة لمتابعة الحفل والتواصل مع الجمهور.

حفل مروان بابلو فى السعودية

شارك مغني الراب مروان بابلو جمهورة صور من حفله في موسم الرياض عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

وكتب"بابلو": جمهور السعودية العزيز تشرفت جدا بصحبتكم اليوم، وأتمنى تكونوا انبسطوا:".