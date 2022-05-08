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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسامة ربيع: زيادة عدد الكراكات العاملة في مشروع تطوير القطاع الجنوبي إلى 8

المشروع القومي
المشروع القومي

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، دخول الكراكة "طارق بن زياد" إحدى الكراكات التابعة للهيئة للعمل بمشروع توسعة القناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، ليصل إجمالي عدد الكراكات العاملة في المشروع بشقيه إلى ثمانية كراكات، جاء ذلك خلال تفقده لحركة الملاحة بالقناة ومتابعته لمستجدات أعمال التكريك بمشروع التطوير.

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وأكد الفريق ربيع أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة يمضي بخطى متسارعة وفقا للجدول الزمني المحدد في ظل المتابعة الدورية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للموقف التنفيذي لمشروع التطوير لما يتمتع به من أهمية كبيرة نحو زيادة عامل الأمان الملاحي بالقطاع الجنوبي بنسبة ٢٨% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة في تلك المنطقة بمعدل ٦ سفن إضافية.

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وأوضح رئيس الهيئة أن معدلات الإنجاز بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة بلغت 24%، بإجمالي كميات تكريك قدرها 15 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، فيما بلغت إجمالي معدلات التكريك بموقع مشروع توسعة القناة من الكم 132 إلى الكم 162 حوالي 5.7 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت 32%.

 

وأشار الفريق ربيع إلى ما سيتيحه زيادة عدد الكراكات العاملة بالمشروع إلى ٨ كراكات من زيادة معدلات الإنجاز  خلال الفترة المقبلة حيث تعمل حاليا أربعة كراكات في مشروع التوسعة والتعميق وهم الكراكة "مهاب مميش" والكراكة "حسين طنطاوي والكراكة "الصديق" والكراكة" طارق بن زياد"، فيما تشارك الكراكات "الحمرا" و"المرفأ" و"الصدر" و"كاسيوبيا" في مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى.

 

و حرص الفريق أسامة ربيع على تحية الأطقم العاملة على الكراكات المشاركة في مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه ومتابعة مستجدات الأعمال الهندسية والمدنية في محيط مشروع التوسعة والتعميق حيث تجاوزت نسبة إنجاز التكسيات الجديدة حوالي 56 %، كما قاربت أعمال تجهيز أحواض الترسيب على الانتهاء بنسبة إنجاز بلغت 85%، وتخطت نسبة إنجاز شمعات الرباط الجديدة 45 %.

 

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة وتشهد زيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة، حيث سجلت التقارير الملاحية، خلال اليوم الأحد وأمس السبت، عبور 120 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات كلية قدرها 7.5مليون طن.

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