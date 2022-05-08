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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شاهد.. أهداف مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا

الاهلي ووفاق سطيف
الاهلي ووفاق سطيف

نجح النادي الأهلي في الفوز على  وفاق سطيف الجزائري، برياعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، على ملعب السلام وي "الأهلي" ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل المباراة..

وقف الفريقان دقيقة حدادا على شهداء الجيش المصري البواسل الذين استشهدوا على يد الغادرين من الإرهاب.

وسجّل طاهر محمد طاهر هدف التقدم لـ الأهلي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة بعد تمريرة بينية من أليو ديانج داخل منطقة الجزاء.

ولكن الفرحة لم تكتمل وعاد حكم المباراة لخاصية الـ var، وقام بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

وحصل وفاق سطيف على ركلة ركنية في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، ولكن مرت بسلام على مرمى الشناوي.

سقط طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في كرة مشتركة مع مدافع وفاق سطيف واستقدم الحكم الجهاز الطبي للأحمر لتلقي علاجه.

وخرج طاهر منقولاََ على ناقلة لتلقي العلاج وعاد للملعب مربوط الرأس واستكمل اللقاء.

وفي الدقيقة 20 من عمر المباراة توغل بيرسي تاو بسرعته ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة خطيرة على مرمى حارس الفريق الجزائري ولكن لم تسكن الشباك.

وفي نفس الدقيقة تصل الكرة لأحمد عبد القادر الذي سدد كرة رائعة منعها القائم الأيسر للحارس من الدخول للمرمى.

و تسلم حسين الشحات الكرة من الجهة اليسرى للأهلي وتوغل وسدد كرة صاروخية منعها نفس القائم من دخول المرمى.

ومرر طاهر محمد كرة رائعة من الجبهة اليسرى في الدقيقة 28 من عمر المباراة ليلمسها بيرسي تاو ويسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى وفاق سطيف.

وعاد حكم المباراة لخاصية الvar ولكن أنصف الأهلي هذه المرة واحتسب هدف مؤكد.

وفي الدقيقة 34 من عمر المباراة تدخل لاعب وفاق سطيف بقوة مع حسين الشحات واحتسب الحكم خطأ لصالح الأهلي وأشهر البطاقة الصفراء ولكن مع العودة للvar، أشهر الحكم البطاقة الحمراء ليكمل وفاق سطيف المباراة بعشرة لاعبين.

وفي شوط المباراة الثاني سجل طاهر محمد طاهر هدف  الأهلي الثاني في الدقيقة 54 من عمر المباراة بعد تمريرة بينية من  ديانج داخل منطقة الجزاء.

وحاول الأهلي زيادة غلة الأهداف ووصل برسي تاو بالكرة منطقة جزاء وفاق سطيف وسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس وخرجت لركلة مرمى.

وسجل محمد شريف هدف  الأهلي الثالث في الدقيقة 68 من عمر المباراة بعد تمريرة بينية من بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء.

وسجل بيرسي تاو هدف  الأهلي الرابع في الدقيقة 90  من عمر المباراة بعد تمريرة عرضية من محمد هاني داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز وضع الأهلي قدماََ في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وينتظر لقاء العودة الذي يستعد من بعده لخوض النهائي امام الوداد المغربي.

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