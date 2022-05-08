وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس يتفقد لجان امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

كما توجه الفولي لمدرسة التجارة المتقدمة ومدرسة القناة الابتدائية ومدرسة طارق بن زياد للتعليم الأساسي وتفقد لجان الامتحانات ورافق الأستاذ ياسر عمارة وكيل المديرية.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تتم متابعة سير الامتحانات أولا بأول من خلال المتابعات المستمرة لجميع مدارس المحافظة في جميع الإدارات التعليمية ، لتذليل المعوقات والتغلب على أي مشاكل طارئة.

وشدد على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من المراقبين والملاحظين مع تنفيذ تعليمات الأمن وتواجد عنصر الأمن والزائرة الصحية للحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب.

وأكد علي تطبيق إجراءات الوزارة الخاصة بالامتحانات داخل اللجان والعمل على راحة الطلاب وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات في يسر وسهولة وتذليل كافة المعوقات وحلها بطريقة سريعة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان والحفاظ علي التباعد بين الطلاب والتهوية والتعقيم الجيد لجميع اللجان الامتحانية، وحرص على تفقد أعمال الكنترول موجها بضرورة الدقة في التصحيح وإنجازه أولا بأول وأكد علي سرية النتيجة داخل الكنترول.

في السياق ذاته اطمأن الفولي علي الطالبة رودينا تامر توفيق أثناء أداء الامتحان العربي بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة القناة نجلة معلم اللغة العربية الذي توفي قبيل انطلاق الامتحانات.