عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاختيار 3 .. محمد مرسي يهدد المشير طنطاوي أمام السيسي

مسلسل الاختيار 3
مسلسل الاختيار 3

حقق مسلسل "الاختيار 3" نجاحا كبيرا وتصدر قائمة المشاهدات فى موسم دراما رمضان 2022.

وحمل مسلسل "الاختيار 3" رسالة هامة عنوانها “القرار”.

وكان للمقاطع المصورة والصوتية المسربة ضمن حلقات المسلسل الذي جاء في 29 حلقة، دور كبير في انتشار العمل الفني المرتبط بفترة هامة عاشتها مصر.

تضمنت الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار 3، تسجيلا حقيقيا بين محمد مرسي والمشير طنطاوي والفريق أول عبد الفتاح السيسي، في اجتماع مشترك؛ عقب صدور قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.

ورفض المشير طنطاوي طلب محمد مرسي بالتدخل لوقف تنفيذ القرار، وأكد له أن حكم القضاء لا يمكن المساس به، فهدد بعواقب هذا الأمر، وأشار إلى أنه لو لم يلغ هذا الحكم؛ سيكون هناك خطر حقيقي في البلاد.

وقال مرسي: النتيجة متتغيرش لأن دي إذا حصلت ليس لها من دون الله كاشفة.. الموجة اللي موجودة موجة إضرام نيران لمن لا يقدر المسئولية، لا أتمنى ذلك ولا أوافق عليه.

وأضاف: النتيجة إذا تغيرت يا سيادة المشير سيؤدي ذلك حالة من الاضطراب لا نعلم إلى أي مدى ستذهب.. ساعتها لا أنا ولا أنتم هتعرفوا تواجهوها.. أنا لك ناصح أمين.

الاختيار 3

وللعام الثالث على التوالي يتشوق المشاهدون لمعرفة حقائق تاريخية عن فترات مؤثرة ومهمة في تاريخ مصر الحديث، وبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة والتفاصيل التي لا يعرفها الجميع.

كل ذلك يوفره مسلسل “الاختيار” الذي كان محط أنظار الجميع خلال العامين الماضيين، وسيكون الجزء الثالث منه مثل سابقيه، ويحوي في طياته أحداثا وحقائق تعرض لأول مرة.

أبطال مسلسل الاختيار

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل الاختيار 3 محمد مرسي المشير طنطاوي الرئيس عبد الفتاح السيسي Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

لمحدودى ومتوسطى الدخل| شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى

شوبير: شوقي مدربا وميدو مساعدا والحضري لحراس المرمى في جهاز إيهاب جلال

سعر الدولار في البنك الأهلي عقب إجازة عيد الفطر

موضوعات متعلقة

ابنة أحمد راتب تتبرأ من انتقاد زفاف فراج وبسنت: أنا أضعف من تحمل الذنب

أخبار الفن.. أول تعليق من مروان خورى على فسخ الخطوبة.. وهنا الزاهد: تعرضت للتنمر بسبب مناخيرى

منفذوا الهجوم ملعونون في كل زمان ومكان.. نقابة المهن السينمائية تنعي شهداء سيناء

محمد فؤاد يشعل حماس الجمهور بكمننا وكداب

رغم عدم تحقيقه النجاح المطلوب.. بشرى: معالي ماما يشبه قصة حياتي| فيديو

بشرى: والدي مثلي الأعلى وزوجي صديق الطفولة.. فيديو

هنا الزاهد: يشرفني أشتغل مع محمد رمضان تاني

بشرى : لم أستخدم مهرجان الجونة في مصلحة شخصية.. فيديو

ترشيحاتنا

أحبط آمال ليفربول.. مان سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية ويتصدر الدوري الإنجليزي

روسيا: تدمير 19 موقعا عسكريا وأسلحة غربية في أوكرانيا

هبوط حاد.. النيابة تحقق في وفاة ممثل سوري داخل شقة بالهرم

تصل إلى 2500 جنيه.. مشروع قانون جديد لتحديد نفقة الزوجة

المفوضية الأوروبية: ناقشنا مع زيلينسكي دعم أوكرانيا عسكريا

فاطمة صادق تحرز 3 ميداليات برونزية في بطولة العالم لشباب رفع الأثقال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

لسبب غريب.. رئيس وزراء باكستان السابق يصف نفسه بـ الحمار |فيديو

الركاب رأسا على عقب.. تعطل قطار الموت بأمريكا في الهواء

فيديو

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

مبروك عطية يوضح حكم تحديد نوع الجنين.. فيديوجراف

رغم عدم تحقيقه النجاح المطلوب.. بشرى: معالي ماما يشبه قصة حياتي| فيديو

بشرى: والدي مثلي الأعلى وزوجي صديق الطفولة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ