الاختيار 3 .. محمد مرسي يهدد المشير طنطاوي أمام السيسي

حقق مسلسل "الاختيار 3" نجاحا كبيرا وتصدر قائمة المشاهدات فى موسم دراما رمضان 2022.

وحمل مسلسل "الاختيار 3" رسالة هامة عنوانها “القرار”.

وكان للمقاطع المصورة والصوتية المسربة ضمن حلقات المسلسل الذي جاء في 29 حلقة، دور كبير في انتشار العمل الفني المرتبط بفترة هامة عاشتها مصر.

تضمنت الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار 3، تسجيلا حقيقيا بين محمد مرسي والمشير طنطاوي والفريق أول عبد الفتاح السيسي، في اجتماع مشترك؛ عقب صدور قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.

ورفض المشير طنطاوي طلب محمد مرسي بالتدخل لوقف تنفيذ القرار، وأكد له أن حكم القضاء لا يمكن المساس به، فهدد بعواقب هذا الأمر، وأشار إلى أنه لو لم يلغ هذا الحكم؛ سيكون هناك خطر حقيقي في البلاد.

وقال مرسي: النتيجة متتغيرش لأن دي إذا حصلت ليس لها من دون الله كاشفة.. الموجة اللي موجودة موجة إضرام نيران لمن لا يقدر المسئولية، لا أتمنى ذلك ولا أوافق عليه.

وأضاف: النتيجة إذا تغيرت يا سيادة المشير سيؤدي ذلك حالة من الاضطراب لا نعلم إلى أي مدى ستذهب.. ساعتها لا أنا ولا أنتم هتعرفوا تواجهوها.. أنا لك ناصح أمين.

الاختيار 3

وللعام الثالث على التوالي يتشوق المشاهدون لمعرفة حقائق تاريخية عن فترات مؤثرة ومهمة في تاريخ مصر الحديث، وبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة والتفاصيل التي لا يعرفها الجميع.

كل ذلك يوفره مسلسل “الاختيار” الذي كان محط أنظار الجميع خلال العامين الماضيين، وسيكون الجزء الثالث منه مثل سابقيه، ويحوي في طياته أحداثا وحقائق تعرض لأول مرة.

أبطال مسلسل الاختيار

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.