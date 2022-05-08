ظاهرة مرعبة.. سماء مدينة شنغهاي تتحول إلى اللون الأحمر.. فيديو

أثار مشهد غريب لسماء حمراء اللون فوق مدينة صينية الخوف بين المواطنين، حيث تظهر اللقطات التي التقطها سكان تشوشان ، مدينة شنجهاي الساحلية المجاورة التي يجتاحها فيروس كورونا، تحول سماءها في الليل إلى درجات اللون البرتقالي والأحمر وسط طبقة كثيفة من الضباب.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار” يمكن سماع بعض الأطفال وهم يخبرون والديهم: “أنا خائف”، و يمكن رؤية ظاهرة "السماء الحمراء" في جميع أنحاء المدينة لساعات منذ ليلة السبت (7 مايو).

ومنذ أن انتشرت مقاطع الفيديو على تطبيق Douyin ، وهي منصة وسائط اجتماعية شبيهة بـالتيك توك في الصين ، يخشى الناس أنها قد تكون نذير شؤم يتعلق بمعركة المنطقة المستمرة ضد فيروس كورونا.

قال أحد المواطنين: "إنه لون أحمر الدم ، لا يبدو جيدًا عند الجميع، سيحدث زلزال في سبعة أيام ، وليس من الطبيعي أن ترى السماء تتحول إلى اللون الأحمر بالكامل".



وحاول آخرون تجاهل الأفكار السلبية وقالوا إن اللون الأحمر يمثل بلدهم ، ما يشير إلى "الحيوية" و "الحظ السعيد" و "الرخاء".