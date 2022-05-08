النائبة هيام الطباخ تشارك في عمومية الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بالكويت

توجهت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى دولة الكويت الشقيقة، للمشاركة في الملتقى الكشفي العربي، الذي بدأ اليوم، بجدول أعمال ممتلئ يمتد لنهاية الأسبوع الحالي، وتتخلله لقاءات رسمية للوفود المشاركة.

وشهدت الطباخ أعمال الجمعية العمومية الـ١٤ للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وانطلاق الملتقى الكشفي للشباب "تمكين" من المعهد العربي للتخطيط، والذي يتضمن ورش عمل تدريبية في آليات التمكين المجتمعي للشباب والمرأة والتنمية المستدامة والعمل التطوعي والمسئولية المجتمعية.

ووجهت الطباخ خالص تهانيها للقيادة السياسية والبرلمان المصري لحصول مصر على منصب أمين سر اتحاد الكشفيين العرب، ممثلا في النائب السعيد عمارة، معربة عن خالص تقديرها للوفد المصري المشارك وللوفود العربية جمعاء.