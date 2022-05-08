المرشدين السياحيين: كل الأزمات نتحملها بشكل مباشر وهذه مطالبنا.. فيديو

قال الدكتور سمير عبد الوهاب القائم بأعمال المرشدين السياحيين، إن المرشدين السياحين يمثلون نسبة كبيرة من العاملين في قطاع السياحة ويتحملون الأزمات بشكل مباشر هم وأسرهم .

وأضاف عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المرشدين ليس لهم تأمين صحي جيد وهذا لا يتماشى مع التوسع التي تقوم به الدولة في مجال السياحة والذي سيوفر العديد من فرص العمل للشباب.

وأوضح عبد الوهاب، أن قطاع السياحة يحتاج إلي تطور يتماشى مع الجمهورية الجديدة ويتماشى مع التطور التكنولوجي الذى يتعامل به السائح الآن في حجز الأماكن السياحية والمرشدين .