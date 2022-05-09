عمرو زكريا: مؤتمر تحديد الأولويات لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات يساعدنا على نقل التكنولوجيا

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعهد بحوث البحار والمصايد للمؤتمر الأفريقي لتحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المُستدامة "الوضع الحالي.. التحديات والفرص"، والذي ستشارك فى تنظيمه اللجنة الحكومية الدولية لعلوم البحار التابعة لليونسكو من خلال لجنتها الفرعية لإفريقيا (IOCAFRICA)، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو 2022 .

ومن جانبه قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن المعهد أجرى عدد من ورش العمل السابقة وذلك من أجل المؤتمر في الفترة من 24 إلى 26 يناير 2022 حيث شارك بها مجموعة كبيرة من المختصين ومن وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة.

وأضاف زكريا لـ “صدى البلد” أنه قد تمكنت ورش العمل من تيسير كافة الإجراءات المحتملة من البرامج والمشاريع الإقليمية، فيما يخص تحديات عقد المحيطات العشر، كما تم القيام بدراسة ومراجعة كافة الإجراءات العشوائية ذات الأولوية لكل من تحديات العقد العشر، كما قام الخبراء المشاركون بوضع توصيات للمشاركة في تصميم المبادرات الإقليمية ، كما حددوا الفرص المتاحة لتطوير مبادرات تنمية القدرات للقارة الإفريقية، بالإضافة إلي فرص الشراكات وتعبئة الموارد من أجل مواجهة تحديات العقد في القارة الإفريقية فى مجال علوم البحار.



واوضح أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو القيام بتمهيد الطريق لمؤتمر تغير المناخ وذلك من خلال تحقيق حلول لكافة التحديات الرئيسية للمحيطات والدفع نحو اتخاذ إجراءات للحد من التغيرات المناخية الجريئة لأفريقيا وبقية العالم وذلك من خلال فهم، وتقييم الآثار السلبية لتغير المناخ والحد من تلك الآثار بالإضافة الى التلوث البحري والتغلب عليه ، حماية واستعادة النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ، إطعام سكان العالم بشكل مستدام ؛ تطوير اقتصاد محيطي مستدام ومنصف ، إطلاق الحلول القائمة على المحيطات لتغير المناخ، وستوفر نتائج هذا المؤتمر مبادرات ملهمة يمكن تحويلها إلى إجراءات مستقبلية للعقد وسيتم تقديمها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ ، الذي سيعقد في شرم الشيخ ، مصر ، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022.