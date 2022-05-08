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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم عبدالغني: تشرفت بالاشتراك في مسلسل الاختيار 2 و 3 .. فيديو

مسلسل الاختيار 3
مسلسل الاختيار 3

كشف الفنان كريم عبد الغني، أحد أبطال مسلسل الاختيار ، والذي استطاع خطف الأنظار في مسلسل الاختيار2 و3، باعتباره يقدم دور أحد ضباط الأمن الوطني الذين شاركوا في كثير من العمليات البطولية لمواجهة الإرهاب الغاشم.

وأضاف "عبد الغني" خلال حواره التليفزيوني ببرنامج" مصر جديدة"، الذي يبث على قناة etc، مساء اليوم الأحد، أنه لديه فخر واعتزاز كبير في الاشتراك بمسلسل الاختيار ؤ موضحا أن شخصية الضابط رامز في مشهد مؤثر لم ينطق من خلاله بكلمة واحدة، ولكن اعتمد على مشاعره وتعبيرات وجهه التي ترجمت مشاعر ضابط يشعر بالحزن والحسرة على وفاة رفاق دربه في مأمورية الواحات، وهو المشهد الذي جمعه بالفنان الكبير ماجد الكدواني.

وأكد كريم "الألم الكبير اللي حسيت بيه في المشهد ده، عمري ما حسيته في حياتي، أنا وأول وأخر مشهد ليا في المسلسل مع أستاذي اللي اتشرفت اني وقفت قدامه الفنان ماجد الكدواني.

وقال الفنان كريم عبد الغني ، إنه لديه حلم من خلال  تجسيد قصة عمر خورشيد .

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