الصناعات الغذائية: نواجه عقبات جمة في ظل الأزمة العالمية الراهنة.. فيديو

قال محمد الدماطي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الصناعة في الوقت الراهن تواجه عقبات جمة في ظل الأزمة العالمية الراهنة أهمها الركود التضخمي وعدم توافر النقد الأجنبي بالقدر الكافي لدى المصنعين وتراجع الإنتاج في مختلف القطاعات حتى قطاعات الصناعات الغذائية.



وتابع "الدماطي" خلال لقائه التليفزيوني ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: لدينا مشكلة كبيرة وبالأخص في الأجل القصير بحلول غير تقليدية للخروج من الازمة ثم مرحلة البناء الاقتصادي خلال الفترة القادمة بشكل مختلف وبهدوء خاصة بعد تجربة الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 للحفاظ على تلك الثمار.

وطالب الدماطي بعودة وزارة الاستثمار تعمل على جذب الاستثمار والعمل على توطين الصناعة وتعظيم الصادرات وأن يكون هناك رؤية حقيقية لهذا القطاع لجذب الفرص المتاحة ولا تكون وزارة فقط لجذب الديون وتحسين بيئة الأعمال.