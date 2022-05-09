وكيل الصحة بالغربية يعلن إنشاء قسم لحراجة وعلاج العيون بمستشفى سمنود

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، عن إنشاء قسم خاص لحراجة وعلاج العيون وتخصيص غرفة لعمليات الرمد بمستشفى سمنود العام.

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتطوير المنظومة الصحية بالغربية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأشار أنه تم بذل جهود كبيرة ومتواصلة من لجنة الطب العلاجي التي تتمثل في الدكتورة اعتدال منصور مدير مستشفى الرمد ومسئول الرمد بالمديرية والدكتورة هناء جاد عضو إدارة الطب العلاجي والدكتور خالد شوقي عضو إدارة مكافحة العدوى بالمديرية وذلك لتحديد المكان المناسب واحتياجات كافة الأجهزة الطبية والمستلزمات والآلات الجراحية لقسم الرمد وإرسالها للوزارة لتوفيرها في أقرب وقت ممكن لخدمة المواطنين.

كما تفقدت اللجنة خلال المرور أقسام المستشفى المختلفة وتابع العمل بغرف العمليات الصغرى والكبرى والعناية المركزة والعيادات الخارجية والاستقبال والمعامل والصيدلية ، لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة .

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