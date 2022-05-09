عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقب خروجه من الصلاة.. إيداع المتهم بقتل صديقه مستشفى الأمراض العقلية بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت جنايات المنصورة، إيداع المتهم بقتل سائق توك توك أثناء خروجه من أداء صلاة العصر بقرية الأحمدية التابعة لمركزشربين محافظة الدقهلية، لمستشفي الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبي وبيان مدي قواه العقلية.

صدر الحكم برئاسة المستشارأنور محمود رضوان، وعضوية المستشار هشام محمد جمال الدين، والمستشار تامر  نبيل الدمرداش، والمستشار محمد أسامة دبوس، وأمانةسر مسعد كمال الدين طه، وربيع محمد.

وكان  مدير أمن الدقهلية، قد تلقى  إخطارا من مركز شربين  يفيد بوصول شاب يدعى أحمد كامل العجمي قدوس، مصابا بطلقات خرطوش منتشرة في الجسم وتوفي عقب وصوله إلى استقبال المستشفى، وجرى إيداعه ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة،والتي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي واستدعاء مصلحة الطب الشرعي لعمل تقرير الصفة التشريحية للمتوفي.
انتقل ضباط مباحث شربين إلى مكان الواقعة.

وتبين أنه أثناء خروج  المجني عليه أحمد كامل العجمي قدوس، من المسجد أطلق تجاه المتهم ويدعي "محمد .أ.م.أ"،3 طلقات خرطوش مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته وذلك على أثر خلافات قديمة بين المجني عليه والمتهم وإرهاب المجني عليه من أجل التنازل عن محاضرهم.
 

الدقهلية جنايات المنصورة شربين مستشفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

بيانات كل طرف .. 6 مستندات لتسجيل الملكية بقانون الشهر العقاري الجديد

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

موضوعات متعلقة

عبدالغفار: جامعة المنصورة الأهلية تتيح فرصا تعليمية مميزة وعالمية

وزير التعليم العالي يصل جمصة لتفقد مشروع إنشاء جامعة المنصورة الأهلية

محافظ الدقهلية: 36 موقعا جاهزا لاستقبال الأقماح بسعة تخزينية تصل إلى 265 ألف طن

حملات مكبرة للنظافة وكنس الشوارع بالدقهلية ورفع 270 طن قمامة

الدقهلية تستقبل الصيادين العائدين من اليمن بالزغاريد.. والأهالي: الرئيس السيسي جبر بخاطرنا

دفنوه حيا.. تفاصيل جديدة في قضية مقتل زوج علي يد زوجته وعشيقها بالدقهلية

المشدد 5 سنوات لفلاح تعدي على مسن و قام بسرقته بالإكراه بالدقهلية

السجن المشدد 3سنوات لربة منزل والمؤبد لعامل سرقا طفلا بالإكراه في الدقهلية

ترشيحاتنا

رئيس وفاق سطيف: الأهلي يتفوق علي أندية الجزائر ب 50 عام

بعد ارتفاع الأسعار.. ماكرون يدعو إلى عودة الاستقلال الغذائي لـ أوروبا

رئيس المجلس الأوروبي يهرب من هجوم صاروخي خلال زيارة أوديسا الأوكرانية

عاشوا وماتوا في حضن بعض|شاهد.. أصدقاء ضحايا بحيرة قارون يروون تفاصيل الحادث

الذنوب التي لا تغفر بالتوبة .. 3 كبائر احذر الوقوع فيها

السيسي يشدد على أهمية التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«قارئ القرآن لا يهان».. لماذا رفض الشيخ محمد رفعت تكفل أمراء بعلاجه من سرطان الحنجرة؟

حار ممطر مثير للأتربة.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب خلال الساعات المقبلة

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

فيديو

حرمان من تأدية الامتحانات.. تعرف على عقوبات الغش في الجامعات

سعر الذهب والدولار اليوم وتطورات الأزمة الأوكرانية.. تفاصيل موجز صدى البلد الإخباري

لوسي: مشهد قتلي في مسلسل انحراف استغرق ساعات

ماكرون قبّل يدها.. فرح الديباني تتحدث عن حفل تنصيب الرئيس الفرنسي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ