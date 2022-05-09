عقب خروجه من الصلاة.. إيداع المتهم بقتل صديقه مستشفى الأمراض العقلية بالدقهلية

قررت جنايات المنصورة، إيداع المتهم بقتل سائق توك توك أثناء خروجه من أداء صلاة العصر بقرية الأحمدية التابعة لمركزشربين محافظة الدقهلية، لمستشفي الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبي وبيان مدي قواه العقلية.

صدر الحكم برئاسة المستشارأنور محمود رضوان، وعضوية المستشار هشام محمد جمال الدين، والمستشار تامر نبيل الدمرداش، والمستشار محمد أسامة دبوس، وأمانةسر مسعد كمال الدين طه، وربيع محمد.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مركز شربين يفيد بوصول شاب يدعى أحمد كامل العجمي قدوس، مصابا بطلقات خرطوش منتشرة في الجسم وتوفي عقب وصوله إلى استقبال المستشفى، وجرى إيداعه ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة،والتي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي واستدعاء مصلحة الطب الشرعي لعمل تقرير الصفة التشريحية للمتوفي.

انتقل ضباط مباحث شربين إلى مكان الواقعة.

وتبين أنه أثناء خروج المجني عليه أحمد كامل العجمي قدوس، من المسجد أطلق تجاه المتهم ويدعي "محمد .أ.م.أ"،3 طلقات خرطوش مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته وذلك على أثر خلافات قديمة بين المجني عليه والمتهم وإرهاب المجني عليه من أجل التنازل عن محاضرهم.

