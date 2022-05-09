التونسية أنس جابر بطلة التنس: محمد صلاح فخر العرب وأنا من مغرميه.. فيديو

أعربت أنس جابر، بطلة تونس لكرة التنس، عن سعادتها بالتتويج بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس، عقب فوزها على الأمريكية جيسيكا بيجولا.

وأضافت أنس جابر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن أمر التتويج بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس، لم يكن سهلا وجاء بعد مجهود كبير وتدريب شاق.

وتابعت أن رياضة التنس مختلفة واللاعب فيها يكون معرضا للخسارة طوال الوقت، لكن الفريق الذي يدعم أعضائه ويشجعهم ويعاونه على تحقيق الإنجازات والفوز يستطيع صناعة الفارق.

وتابعت بطلة تونس لكرة التنس، أن فريق العمل الذي تعلب ضمنه جميع أعضائه تونسيين، بالتالي ليس هناك علاقة بكون اللاعب عربي أم أوروبي حتى يستطيع الفوز ببطولة دولية، لكن القدرات هي الفارق، مشيرا إلى أنها تعرضت للانتقاد كونها لاعبة عربية.

وأردفت أنس جابر، أنها لا تركز مع المشككين في قدراتها لأن راحتها النفسية أهم شيء وتتابع تدريباتها لتحقيق آمالها التي تصبو إليها، مشيرة إلى أنها تحب ريال مدريد لكن تحمل حبا أكبر للنجم الدولي محمد صلاح فخر العرب ونجاحه يحفزها دائما لأن تكون أفضل ويعطيها الأمل للاستمرار في مسيرتها: «أنا من مغرمي صلاح وأرغب في الوصول إلى العالمية».