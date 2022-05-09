خبير عن مسلسل الأختيار: كشف حاجات كتيره كانت مستخبية

تحدث دكتور شريف إسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات عن حقيقة نسب مشاهدات مسلسل الأختيار،قائلاً:"الأدوات الرقمية أكثر مصداقية من الأستبيان و نسبة الدقة بها أعلى من نسبة الدقة في الأستبيان"

وأضاف دكتور شريف إسكندر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي أم سي"،أنه هناك مجلات كثيرة ليست عربية كتبت عن مسلسل الأختيار،و معني ذلك أنه عمل مؤثر .

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات ،أن مسلسل الأختيار كان يحقق ١٠٠مليون مشاهده يومياً،مضيفاً أن مسلسل الأختيار حقق أكثر من ٣ مليارات انطباع على منصات التواصل في رمضان.

وتابع"نحن أمام مسلسل ، جزؤه الثالث بني على الثاني و الأول، وأثار جدلا كبيرا جداً، لأنه كشف حاجات كثيرة كانت مستخبية، بدون تحايل بل كشفها موثقه".



وأشار إلى أن صفحة مسلسل الاختيار تحتوي على مليون و٧٠٠ ألف متابع ".



