إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسوهاج.. والسبب كابل كهرباء

اصيب 5 اشخاص، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت فيما بينهم؛ لإعتراض الطرف الثاني على قيام الطرف الأول بتوصيل كابل كهرباء أسفل الأرض أمام منازلهم، دائرة مركز جهينة غربي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من:" طرف أول- عمرو ج ع م - 31 سنة- عامل- مصاب بجروح باليد اليمني والرأس، عصام ح ح- 21 سنة- عامل"، و"طرف ثانٍ خيري ع ع- 74 سنة- عامل- مصاب بكسر باليد اليسري وسحجات بالوجه، ونجله علي خ ع ع- 21 سنة- عامل- مصاب بجرح باليد اليمني"، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، ومحمد ع ع - 22 سنة- عامل، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها واتهم الطرف الأول، الأول والثاني من الطرف الثاني بإشعال النيران بحوش ملحق بمنزل الأول من الطرف الأول، وتم إخمادها بمعرفة قوات الحماية المدنية؛ مما نتج عنه وإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل

بسبب إعتراض الطرف الثاني علي قيام الطرف الأول بتوصيل كابل كهرباء أسفل الأرض أمام منازلهم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.