عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسوهاج.. والسبب كابل كهرباء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اصيب 5 اشخاص، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت فيما بينهم؛ لإعتراض الطرف الثاني على قيام الطرف الأول بتوصيل كابل كهرباء أسفل الأرض أمام منازلهم، دائرة مركز جهينة غربي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من:" طرف أول- عمرو ج ع م - 31 سنة- عامل- مصاب بجروح باليد اليمني والرأس، عصام ح ح- 21 سنة- عامل"، و"طرف ثانٍ خيري ع ع- 74 سنة- عامل- مصاب بكسر باليد اليسري وسحجات بالوجه، ونجله علي خ ع ع- 21 سنة- عامل- مصاب بجرح باليد اليمني"، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، ومحمد ع ع - 22 سنة- عامل، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

جامعة سوهاج تحصد المركز 713 من 8084 في تصنيف سيماجو الإسباني

إصابة مزارع في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها واتهم الطرف الأول، الأول والثاني من الطرف الثاني بإشعال النيران بحوش ملحق بمنزل الأول من الطرف الأول، وتم إخمادها بمعرفة قوات الحماية المدنية؛ مما نتج عنه وإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل 
بسبب إعتراض الطرف الثاني علي قيام الطرف الأول بتوصيل كابل كهرباء أسفل الأرض أمام منازلهم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مشاجرة كابل كهرباء أشخاص جهينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبتور العضو الذكري.. التحريات في مقتل ميكانيكي كرداسة: متعدد العلاقات النسائية.. +18

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

هبوط جديد فى أسعار الذهب بختام تعاملات الأحد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

موضوعات متعلقة

بـ 850 ألف جنيه.. ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من مُخدر الشابو في سوهاج

ترشيحاتنا

لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية.. تحديات عملت الحكومة على التخلص منها

سعر شراء وبيع الريال السعودى اليوم الاثنين 9-5-2022

في 24 ساعة.. شنجهاي الصينية تسجل 11 حالة وفاة جديدة بكورونا

علماء يتصلون بـ الكائنات الفضائية.. ما القصة؟

مصرع عامل وإصابة 7 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة أجرة بسوهاج

الدقهلية تستقبل الصيادين العائدين من اليمن بالزغاريد.. والأهالي: الرئيس السيسي جبر بخاطرنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت لعوب السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

فيديو

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ