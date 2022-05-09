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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 415 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 401 إصابة محلية و14 إصابة قادمة من الخارج.

كما تم تسجيل ما مجموعه 3918 حالة جديدة بدون أعراض، وتبقى 92،564 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يصبح عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 220،040، مع إجمالي عدد الوفيات عند 5،185.

وكانت أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل مدينة شنجهاي الصينية 322 إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 11 حالة وفاة.

وقالت اللجنة إن شنجهاي سجلت 11 حالة وفاة بالفيروس، و322 إصابة محلية بالفيروس و3625 إصابة بدون أعراض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبعد أكثر من عامين على بداية تفشيها، لا زالت جائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على بعض الاحداث الرياضية الدولية، آخرها تأجيل دورة الألعاب الآسيوية "هانججو 2022" التي كانت مقررة في الصين في سبتمبر المقبل وذلك الى أجل غير مسمى، بحسب ما أعلن المنظمون الجمعة.

 

وأعلن المجلس الاولمبي الآسيوي في بيان، أنه "بعد نقاش مفصل مع اللجنة الأولمبية الصينية واللجنة المنظمة لدورة الالعاب الآسيوية في هانغجو، قرر المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم تأجيل دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي كانت مقررة في هانغجو بالصين من 10 إلى 25 سبتمبر".

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