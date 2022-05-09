نور : خالد النبوي صديق أكثر من أب

صرح الفنان الشاب “نور البنوي"لموقع صدي البلد أن الفنان خالد النبوي صديق أكثر من كونه أب عندما سئل هل الفنان خالد النبوي صديق أكثر أم أب ؟ قال"صاحب وصديق إحنا أصحاب" وعندما سئل إذا كان يستعين بالفنان خالد النبوي في قرارته، صرح قائلا "دايما باخد قرارات من دماغي أنا بفكر ودايما بسأله".



ويجسد نور النبوي خلال الأحداث شخصية نجل شقيق والده الفنان خالد النبوي، وتتصاعد الأحداث بينهما، والمسلسل مأخوذ عن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وكتب السيناريو والحوار الخاص به السيناريست محمد سليمان عبد المالك.

وتم تصوير مشاهد العمل بين المعادي ومصر الجديدة وأبو رواش وأيضًا حي الجمالية.

وشهدت أجواء تصوير مسلسل راجعين يا هوا، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية؛ خوفًا من انتشار فيروس كورونا، مع التزام صناع العمل بارتداء الكمامات وتواجد طبيب مخصص للتعقيم بين الحين والآخر في نفس مكان تواجدهم.

تفاصيل مسلسل راجعين يا هوا

ويعد مسلسل «راجعين ياهوا» من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كل من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما.