جلطات الدم .. الحوامل الأكثر عرضة للإصابة

تزداد احتمالية الإصابة بجلطات الدم بنحو خمسة أضعاف أثناء الحمل وقد تزيد التغيرات الفسيولوجية من خطر الإصابة بجلطات دموية أثناء الحمل والولادة للأسباب التالية:

وفقا لموقع هيلث يمكن لكبر حجم الرحم الضغط على الأوعية الدموية التي تزود الساقين بالدم. قد يؤدي ضعف الدورة الدموية في الأطراف السفلية إلى تكوين جلطة دموية.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم؟



ترتبط العوامل والظروف التالية بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم في الحمل لبعض الأشخاص وهم كالتالي:

تاريخ جلطات الدم أو تجلط الأوردة العميقة (DVT)

قريب من الدرجة الأولى مصاب بتجلط وريدي

فوق عمر 35 سنة

أمراض القلب و الرئة

التهاب المفاصل

دوالي شديدة فوق الركبة مع تورم أو احمرار أو ألم

زيادة الوزن

الحمل المتعدد

الجفاف أثناء الحمل ، غالبًا بسبب القيء المفرط في بداية الحمل

عدم القدرة على الحركة لفترات طويلة ، مثل الراحة في الفراش أو السفر لأكثر من أربع ساعات دون حركة.



تسمم الحمل

النساء اللاتي تعرضن لولادة طويلة (أكثر من 24 ساعة) ، أو الولادة القيصرية ، أو فقدان الدم الشديد ، أو نقل الدم قد زاد من خطر الإصابة بجلطات الدم في فترة ما بعد الولادة.

ما هي مضاعفات جلطات الدم أثناء الحمل؟

التخثر الوريدي هو تكوين جلطات دموية في الأوردة. يمكن أن تحدث هذه الجلطات الدموية في الأوردة العميقة في أسفل الساقين أو الفخذين أو الحوض أو الذراعين أثناء الحمل. يمكن أن يسبب تجلط وريد الحوض وتجلط الأوردة المبيضية ألمًا شديدًا في البطن.