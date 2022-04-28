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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الحموضة المعوية أثناء الحمل.. الأسباب والأعراض والعلاج

صدى البلد

تصاب العديد من النساء بـ الحموضة المعوية ، والتي تعد شائعة أثناء الحمل. 

تؤثر الحموضة المعوية أثناء الحمل على معظم النساء الحوامل، وتتميز الحموضة بإحساس حارق بالقرب من الصدر والحلق والجهاز الهضمي العلوي.


هل يسبب الحمل الحموضة المعوية؟

النساء اللواتي لم يعانين من حرقة من قبل قد يصبن بهذه المشكلة أثناء الحمل، يعتقد الخبراء أن هرمونات الحمل (خاصة هرمون الأستروجين والبروجسترون) وحجم نمو الطفل قد يكون لهما دور في هذا التطور.

ما مدى انتشار الحموضة المعوية أثناء الحمل؟

تشير دراسة بحثية إلى أن حوالي 17 إلى 45 في المائة من النساء الحوامل قد يعانين من حرقة المعدة أثناء الحمل. 

ومن المعروف أن انتشار الحموضة المعوية يزداد مع تقدم الحمل. 

في المقابل، كشفت دراسة أخرى أنه في بعض النساء، قد ظهرت أعراض حرقة المعدة في الثلث الأول من الحمل وانخفضت في الثلث الثاني من الحمل. 

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ما الذي يسبب الحموضة المعوية أثناء الحمل؟

قد يعتمد سبب الحموضة المعوية أثناء الحمل على عدة عوامل. ومع ذلك، فإن الأسباب الأكثر شيوعًا للحموضة المعوية أثناء الحمل قد تشمل:

1- تغيير مستويات الهرمون:

قد يؤدي الارتفاع المفاجئ في مستويات هرمون البروجسترون أثناء الحمل إلى إعاقة عملية الهضم وحركة المعدة، مما يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بالحموضة المعوية.


2- ارتخاء عضلة المريء  : 

تؤدي التغيرات الهرمونية إلى ارتخاء عضلة المريء وارتجاع أحماض المعدة إلى المريء.


3- التهاب المعدة:

 التهاب المعدة هو التهاب يصيب بطانة المعدة. 

إذا واجهتِ هذه الحالة أثناء الحمل، فقد يؤدي ذلك إلى حرقة شديدة.
 

4- كبر حجم الرحم:

يمكن أن يضغط الرحم أثناء الحمل على معدتك، مما يؤدي إلى تفاقم حرقة المعدة. 

وهذا هو سبب تكرار حرقة المعدة خلال الثلث الثالث من الحمل، عندما يكون حجم الرحم والجنين أكبر، مما يؤدي إلى احتقان الأعضاء الأخرى، مثل المعدة.


5- أطعمة تسبب الحموضة المعوية: 

بعض الأطعمة مثل الأطعمة الدهنية والحارة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الغازية يمكن أن تسبب حرقة المعدة أثناء الحمل.


6- الأدوية: 

بعض الأدوية الموصوفة أثناء الحمل (مثل أدوية الغثيان والقيء) قد تسبب حرقة المعدة.


7- العدوى: 

قد تزيد عدوى البكتريا الملوية البوابية من خطر الإصابة بمشاكل في بطانة المعدة، بما في ذلك الألم، والتجشؤ، والقرح التي قد تؤدي إلى حرقة المعدة.
 

8- الفتق: 

قد يدفع كبر حجم الرحم إلى الإصابة بفتق الحجاب الحاجز. 

هذا قد يضيق بشدة أو يسد أنبوب الطعام، مما يسبب حرقة شديدة.
 

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