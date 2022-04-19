يعالج الحموضة.. تعرف على 10 فوائد لـ الملح الخشن

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الملح الخشن.

فوائد الملح الخشن

- يحسّن عمليّة الهضم، كما يستعمل كمليّن للأمعاء، وفاتح للشهيّة، ولعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.

- يحافظ على درجة الحموضة بالجسم، ويسهل امتصاص المعادن بالجسم.

- يوازن بين ضغط الدم المرتفع و المنخفض، ممّا يساعد على استقرار ضغط الدم.

- يقضي على الخلايا الميتة والدهون بالجسم، كما يقلّل الرغبة بالأكل، فيساعد على فقدان الوزن.

- يدخل في علاج الروماتيزم، والهربس، وتهيّج الجلد الناتج عن لدغات الحشرات. يقضي على الديدان في المعدة عندما يضاف لليمون، كمايوقف التقيّؤ.

- يفيد في حالة الإنفلونزا.

- يخفف من آلام الحلق وتورمه، كما يدخل في علاج أمراض الجهاز التنفسيّ، والجيوب الأنفيّة.

- يعد معطر للفم، ومبيض للأسنان.

- يتغلب على تقلصات وتشنّجات العضلات المؤلمة.

- يحسن من جهاز المناعة، والتنفسيّ، والدورة الدمويّة أيضاً.

· يزيد من قوة العظام والأنسجة الضامّة.

·يساعد على الاسترخاء عن طريق خلطه بماء الاستحمام.

· يزيل السموم من الجسم.

. يزيل الخلايا الميتة والأوساخ من الشعر، عن طريق خلطه مع الشامبو الخاصّ بك، وغسله بالماء البارد بعد ذلك.

· استعمال الملح الفارسيّ علاجياً لعلاج تضخم الجلد، اعصري ليمونة، وأضيفي لها الزنجبيل، والملح الصخري، ويتمّ شربه في الصبح والمساء.

· لإزالة الإصفرار تحت الأظافر، فيجعلها تبدو بشكل أجمل.

· استعمال الملح الفارسيّ جمالياً يستعمل لعمل سبا للجسم، وذلك لاحتوائه على العديد من المعادن.

·يجدد شباب البشره، ويجعلها تبدو أصغر سناً، كما يزيل خلايا الجلد الميت.

·يستعمل كمطهّر لحبّ الشباب.