يعالج الحموضة.. تعرف على 10 فوائد لـ الملح الخشن

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الملح الخشن.
فوائد الملح الخشن
- يحسّن عمليّة الهضم، كما يستعمل كمليّن للأمعاء، وفاتح للشهيّة، ولعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.
- يحافظ على درجة الحموضة بالجسم، ويسهل امتصاص المعادن بالجسم.
- يوازن بين ضغط الدم المرتفع و المنخفض، ممّا يساعد على استقرار ضغط الدم.
- يقضي على الخلايا الميتة والدهون بالجسم، كما يقلّل الرغبة بالأكل، فيساعد على فقدان الوزن.
- يدخل في علاج الروماتيزم، والهربس، وتهيّج الجلد الناتج عن لدغات الحشرات. يقضي على الديدان في المعدة عندما يضاف لليمون، كمايوقف التقيّؤ.
- يفيد في حالة الإنفلونزا.
- يخفف من آلام الحلق وتورمه، كما يدخل في علاج أمراض الجهاز التنفسيّ، والجيوب الأنفيّة.
- يعد معطر للفم، ومبيض للأسنان.
- يتغلب على تقلصات وتشنّجات العضلات المؤلمة.
- يحسن من جهاز المناعة، والتنفسيّ، والدورة الدمويّة أيضاً.
· يزيد من قوة العظام والأنسجة الضامّة.
·يساعد على الاسترخاء عن طريق خلطه بماء الاستحمام.
· يزيل السموم من الجسم.
. يزيل الخلايا الميتة والأوساخ من الشعر، عن طريق خلطه مع الشامبو الخاصّ بك، وغسله بالماء البارد بعد ذلك.
· استعمال الملح الفارسيّ علاجياً لعلاج تضخم الجلد، اعصري ليمونة، وأضيفي لها الزنجبيل، والملح الصخري، ويتمّ شربه في الصبح والمساء.
· لإزالة الإصفرار تحت الأظافر، فيجعلها تبدو بشكل أجمل.
· استعمال الملح الفارسيّ جمالياً يستعمل لعمل سبا للجسم، وذلك لاحتوائه على العديد من المعادن.
·يجدد شباب البشره، ويجعلها تبدو أصغر سناً، كما يزيل خلايا الجلد الميت.
·يستعمل كمطهّر لحبّ الشباب.