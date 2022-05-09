لا تتجاهله أبدا.. فوائد فيتامين سي للجسم

يساعد فيتامين سي في مكافحة أي عدوى فطرية للجلد والأظافر.

ينصح باستهلاك ما لا يقل عن 500 مجم من فيتامين سي يوميًا لأنه يساعد في تعزيز المناعة ، ويقلل من وحشية ومدة نزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات من الفيروسات.

فيما يلي بعض فوائد فيتامين سي



يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تقوي دفاعات الجسم الطبيعية. مضادات الأكسدة هي جزيئات تعزز جهاز المناعة

تشير الدراسات إلى أن تناول المزيد من فيتامين سي يمكن أن يزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الدم بنسبة تصل إلى 30 في المائة ، مما يساعد على تحصين الجسم الطبيعي لمحاربة الالتهابات.

* يساعد على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم الخلايا الليمفاوية والبلعمة ، والتي تساعد في حماية الجسم من الالتهابات.

* يساعد فيتامين سي خلايا الدم البيضاء على العمل بكفاءة أكبر مع حمايتها من التلف بواسطة الجزيئات التي قد تكون ضارة ، مثل الجذور الحرة.

* أظهرت الدراسات أيضًا أن فيتامين سي قد يقصر من وقت التئام الجروح.

تم ربط مستويات فيتامين سي المنخفضة بالنتائج الصحية السيئة. يميل الأشخاص المصابون بالالتهاب الرئوي إلى انخفاض مستويات فيتامين سي ، وقد ثبت أن مكملات فيتامين سي تحد من وقت الشفاء.

فيتامين سي لبشرتك

بقدر ما يتعلق الأمر ببشرتك ، فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تحيد الجذور الحرة . إنه جزء أساسي من آلية دفاع الجلد. يتم نقله بقوة إلى الجلد ، حيث يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد على تقوية حاجز البشرة.

لكن فوائده في الحفاظ على الجلد لا تقتصر على خصائصه المضادة للأكسدة يحتوي على الكثير من الخصائص الأخرى التي تعالج الجلد والتي تجعله يستحق مكانًا دائمًا في خزانة الأدوية الخاصة بك. أولاً ، إنه شديد الحموضة ، عند استخدامه موضعياً ويتم تحفيز الجلد لشفاء نفسه عن طريق تسريع إنتاج الكولاجين والإيلاستين.

من أسهل الطرق لزيادة مناعتك ضد العدوى تعزيز تناول فيتامين سي فهو قابل للذوبان في الماء ويجب الحصول عليه من النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

لقد تم ربطه بالعديد من الفوائد الصحية الرائعة ، مثل زيادة مستويات مضادات الأكسدة ، وخفض ضغط الدم ، وتعزيز المناعة ، وحماية الجلد من الالتهابات وغيرها الكثير.

مكملات فيتامين سي هي طريقة رائعة وبسيطة لتعزيز مناعة الفرد.