عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتجاهله أبدا.. فوائد فيتامين سي للجسم

صدى البلد

يساعد فيتامين سي  في مكافحة أي عدوى فطرية للجلد والأظافر. 

ينصح باستهلاك ما لا يقل عن 500 مجم من فيتامين سي يوميًا لأنه يساعد في تعزيز المناعة ، ويقلل من وحشية ومدة نزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات من الفيروسات.

 

فيما يلي بعض فوائد فيتامين سي 


يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تقوي دفاعات الجسم الطبيعية. مضادات الأكسدة هي جزيئات تعزز جهاز المناعة 

 تشير الدراسات إلى أن تناول المزيد من فيتامين سي يمكن أن يزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الدم بنسبة تصل إلى 30 في المائة ، مما يساعد على تحصين الجسم الطبيعي لمحاربة الالتهابات.

 

* يساعد على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم الخلايا الليمفاوية والبلعمة ، والتي تساعد في حماية الجسم من الالتهابات.

* يساعد فيتامين سي خلايا الدم البيضاء على العمل بكفاءة أكبر مع حمايتها من التلف بواسطة الجزيئات التي قد تكون ضارة ، مثل الجذور الحرة.

* أظهرت الدراسات أيضًا أن فيتامين سي قد يقصر من وقت التئام الجروح.

تم ربط مستويات فيتامين سي المنخفضة بالنتائج الصحية السيئة. يميل الأشخاص المصابون بالالتهاب الرئوي إلى انخفاض مستويات فيتامين سي ، وقد ثبت أن مكملات فيتامين سي تحد من وقت الشفاء.

 

فيتامين سي لبشرتك

بقدر ما يتعلق الأمر ببشرتك ، فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تحيد الجذور الحرة . إنه جزء أساسي من آلية دفاع الجلد. يتم نقله بقوة إلى الجلد ، حيث يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد على تقوية حاجز البشرة.

 لكن فوائده في الحفاظ على الجلد لا تقتصر على خصائصه المضادة للأكسدة يحتوي على الكثير من الخصائص الأخرى التي تعالج الجلد والتي تجعله يستحق مكانًا دائمًا في خزانة الأدوية الخاصة بك. أولاً ، إنه شديد الحموضة ، عند استخدامه موضعياً ويتم تحفيز الجلد لشفاء نفسه عن طريق تسريع إنتاج الكولاجين والإيلاستين.

من أسهل الطرق لزيادة مناعتك ضد العدوى تعزيز تناول فيتامين سي فهو قابل للذوبان في الماء ويجب الحصول عليه من النظام الغذائي أو المكملات الغذائية. 

لقد تم ربطه بالعديد من الفوائد الصحية الرائعة ، مثل زيادة مستويات مضادات الأكسدة ، وخفض ضغط الدم ، وتعزيز المناعة ، وحماية الجلد من الالتهابات وغيرها الكثير.

 مكملات فيتامين سي هي طريقة رائعة وبسيطة لتعزيز مناعة الفرد. 

فوائد فيتامين سي فيتامين سي فيتامين سي لبشرتك مكملات فيتامين سي تناول فيتامين سى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين على جميع الأعيرة |شاهد

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

ترشيحاتنا

إيقاف شهر.. التنمية المحلية توضح عقوبة مخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم

كلام مؤكد .. شوبير يكشف أسماء اللاعبين الراحلين عن الزمالك

ميدو: اعتماد الإسماعيلي على 4 مدافعين سينتهي به للهبوط للدرجة الثانية

وزير الأوقاف : نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة نفيسة

75 يوما من الحرب الروسية الأوكرانية.. سر الظهور المفاجئ لزوجة زلينيسكي ومعلومات لا تعرفها عنها

حل مجلس الإدارة.. عقوبات مخالفة شركات التمويل الاستهلاكي لشروط الترخيص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«قارئ القرآن لا يهان».. لماذا رفض الشيخ محمد رفعت تكفل أمراء بعلاجه من سرطان الحنجرة؟

حار ممطر مثير للأتربة.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب خلال الساعات المقبلة

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

فيديو

تحذير منظمة الغذاء.. ارتفاع أسعار ونقص الحبوب والقمح عالميا

لخصت كل شيء .. بماذا دعت السيدة زينب عندما جاءت مصر ؟

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

اﻟﻤﺰﻳﺪ