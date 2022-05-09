مصر بتتكلم أخضر.. كريم محروس يكشف أهداف المبادرة

قال كريم محروس، أحد المشاركين فى مبادرة مصر بـ تتكلم أخضر، إن المبادرة تعمل على تنشيط السياحة البيئية، وكشف أن البلاستك من الأشياء الضارة بالأرض، التى يكون استخدامها لـ دقائق، ويظل فى الأرض ممن 100 لـ 400 عام.

أضاف خلال مداخلة ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة تن، أن الحملة تعمل على الوعي، و تصنيع البدائل، المبادرة تعمل على توفير البدائل، منها استخدام الأكياس الورق، و الشنط التى تكون مصنعة من جريد النخل، والشنط القماش متعددة الاستخدام.

وكشف أن البلاستيك يهدد مستقبل التنمية خاصةً في المدن المعتمدة على السياحة البيئية، و المبادرة تعمل على أهمية نشر التوعية بين العديد من الفئات، أبرزها الطفل والمرأة والقيادات المجتمعية والتجار وأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية ، بخطورة المدخلات او المخرجات المؤثرة على البيئة مع تنظيم عدد من ورش عمل تضمنت فاعليات فنية ورياضية وثقافية، وضمت أشبال وفتيات سيوة، و من ذوي القدرات والهمم.