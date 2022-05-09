وزير المالية: الشعب المصري البطل الحقيقي للإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الحماية الاجتماعية ومساعدة الجميع لمواجهة التحديات الاقتصادية التي لم نقابلها منذ 40 عاما.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استعراض الوزير للبيان المالي للحكومة عن الموزنة العامة الجديدة للعام المالي 2022/2023.

وقال وزير المالية: السياسات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة فى الفترة الماضية استهدفت زيادة الإنتاج وإصلاحات هيكيلة.

وتابع وزير المالية: نستهدف خلق فرص النجاح من تلك التحديات الحالية، موجها الشكر لمجلس النواب على دعمه للحكومة فى الأزمة.

وأكد الوزير أن الشعب المصرى هو البطل الحقيقى للإصلاح الاقتصادى بالبلاد وذلك نتيجة ثقته فى قيادته السياسية.

وتابع الوزير: الأزمة الروسية - الأوكرانية تسببت في موجات تضخمية أثرت على الاقتصاد المصري وكذلك رفع الأسعار.

وأشار إلى أن مناقشة الموازنة العامة للدولة تأتي في ظل ظروف استثنائية خاصة بعد ازمتي كورونا و التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية و التي تسببت في نظام عالمي مضطرب.



وقال وزير المالية: نسعى لتحويل المحنة لمنحة من خلال التلاحم الوطني لتخطي الأزمة والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا و تحقيق التعافي السريع لاستكمال مسيرة التنمية بناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.



وقال وزير المالية: الأزمة العالمية تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة و الغذاء و الدولة استطاعت ان تواجه الصدمات العنيفة و المتزامنة بفضل صلابة الاقتصاد .