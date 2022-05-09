الفهم والمهارات.. طارق شوقي ينقل التجربة المصرية في التعليم لـ السعودية

‎التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته لمدينة الرياض لحضور المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم ٢٠٢٢ نظيره السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال التعليم وكيفية استفادة السعودية من التجربة المصرية في التعليم خاصة في تطوير المناهج.

‎كما ناقش وزير التربية والتعليم طريقة بناء المناهج الجديدة متعددة التخصصات والمعتمدة على الفهم والمهارات لا الحفظ.

‎وشارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض التعليم الدولي ٢٠٢٢، المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي تستمر فعاليته حتى يوم الأربعاء ١١ مايو.

وكان قد التقى طارق شوقي بالدكتور هايمي سافيدرا المدير الدولي للتعليم بالبنك الدولي وقيادات مجموعة التعليم بالبنك الدولي.

وخلال هذا اللقاء، تمت مناقشة إنجازات مصر في النهوض بنظامها التعليمي والخطط المستقبلية للإسراع في تحقيق أهداف المشروع.

وقام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجولة داخل مدرسة البث الفضائي بحي الواحة بمدينة الرياض.

وحضر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحلقة نقاش بعنوان ''السياسات التعليمية في ظل التحديات''، بمشاركة معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة، ومعالي المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التعليم بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور هايمي سافيدرا المدير الدولي للتعليم بالبنك الدولي والبروفيسور ستيف سميث الممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم في سفارة المملكة المتحدة في الرياض كما أدارت الجلسة المذيعة وئام الدخيل.

وناقشت الجلسة كيفية التعامل مع التحديات وتفادي آثارها وتداعياتها، خاصة في مجال التعليم، وما تغير في مجال التعليم قبل وبعد جائحة كورونا في كثير من الدول، ومقومات الدول التي كانت قادرة على تخطي عقبة كورونا والنهوض بمؤسساتها التعليمية.

ويشارك هذا العام في مؤتمر ومعرض التعليم الدولي ٢٠٢٢، المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي تستمر فعاليته حتى يوم الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ ، ٢٣ دولة وما يزيد عن ٥٠ مختصا وخبيرا بالتعليم وتتضمن الفعاليات ١١ جلسة كما يتضمن المعرض ١٥٢ عارضا دوليا و ١٢١ ورشة عمل.