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أخبار البلد

الصحة: تدشين أول 7 نقاط للإسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة بالدقهلية.. صور

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تدشين أول 7 تمركزات لسيارات الإسعاف، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لنقطة إسعاف «محلج شربين»، والتي تعد أول نقطة إسعاف تم تجهيزها للعمل ضمن المبادرة، وذلك ضمن جولته التفقدية اليوم الإثنين، لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الدقهلية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير لفت إلى أن الـ 7 نقاط ستعمل بطاقة 8 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، فضلاً عن تزويدها بأجهزة تنفس صناعي، وحضانات أطفال، وتعد هذه النقاط هي الأولى ضمن النقاط التي سيتم تدشينها بالمحافظة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على نموذج العمل بنقاط تمركز سيارات الإسعاف، وتدريب الكوارد الإسعافية من العاملين بها، مشيرًا إلى تزويد السيارات بأجهزة لاسلكي وربطها بغرفة العمليات المركزية لهيئة الإسعاف المصرية، لمتابعة العمل أولاً بأول، وضمان سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لأهالي القرى المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على مواقع تمركزات سيارات الإسعاف بقرى «حياة كريمة» في محافظة الدقهلية، لتغطية القرى والمواقع المجاورة لها، إلى جانب المحاور والطرق الرئيسية.

ولفت «عبدالغفار"» إلى أن الوزير أكد على أنه جار توريد الأعداد المقررة من سيارات الإسعاف، للعمل تباعا بالمرحلة الأولى ضمن المبادرة، طبقًا للخطة الزمنية المحددة، وذلك بالتعاون مع الجانب الألماني.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، خطة توزيع أول 500 سيارة إسعاف تم استلامها للعمل ضمن مبادرة «حياة كريمة»، موضحًا أنه جار توزيع 55 سيارة إسعاف على 40 نقطة جديدة لتمركزات الإسعاف داخل القرى المدرجة ضمن المباردة بمختلف المحافظات.

وأضاف «جاد» أن نقاط تمركز سيارات الإسعاف سواء من الإنشاء الجديد أو التي يجرى تطويرها وإعادة هيكلتها، والعمل بها وفقًا لمعايير هيئة الإسعاف المصرية، موضحًا أن  كل نقطة تضم «مظلات» وأماكن مجهزة لانتظار السيارات، كما تضم مخزن أكسجين طبي، ومخزن للأدوية والمستلزمات الطبية، وغرفة لتعقيم حضانات الأطفال، بالإضافة إلى أماكن إعاشة لائقة ومجهزة للكوادر العاملين بتلك السيارات.

رافق الوزير والمحافظ خلال جولتهما، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، والدكتور حلمي عبدالرحمن مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة.

مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وزارة الصحة مبادرة حياة كريمة وزير التعليم العالي وزارة الصحة والسكان محافظة الدقهلية

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