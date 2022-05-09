لجنة بالبرلمان تطالب بزيادة موازنة مديرية الصحة بسوهاج

طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بزيادة موازنة مديرية الصحة بمحافظة سوهاج العام المالى 2022/2023، بمبلغ 30 مليون جنيه.

وانتهت لجنة الشؤون الصحية، بالتوصية بزيادة ميزانية الصحة بسوهاج بمبلغ 30 مليون جنيه لدعم بند الأدوية والتعاقد مع عمال شركات نظافة وأمن للمستشفيات.

واستكمل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال الاجتماع مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة ، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 فيما يخص مديريات الشئون الصحية على النحو التالي:

مديريات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ – الدقهلية- دمياط، الإسكندرية – مطروح – البحيرة – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – البحر الأحمر).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الإثنين، بحضور النائب محمود أبو الخير، وكيل اللجنة وعضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج.

حيث تضامن أبو الخير ، مع مطالب المديرية لتحسين مستوى الخدمة الصحية، وذلك بحضور الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج.