أرباحه 7ملايين جنيه سنويا.. مشروع استثماري لإنشاء موقف لسيارات النقل الثقيل بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن الإنتهاء من دراسة إقامة مشروع إستثمارى لإنشاء موقف سيارات النقل الثقيل ومركز خدمة متكامل على مساحة 23 فدانا بجوار الموقف الدولى البرى ضمن المشروع المتكامل للتنمية العمرانية بمنطقة قرى كركر.

يأتي ذلك فى إطار سعى المحافظة الجاد لتحقيق القيمة المضافة من خلال طرح مشروعات استثمارية ذات جدوى وعوائد إقتصادية كبيرة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإستثمار المزايا النسبية فى تحقيق التنمية الشاملة خلال المرحلة القادمة لتكون أسوان قاعدة إنطلاق نحو الأسواق الإفريقية .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن هذا المشروع الحيوى يستهدف القضاء على إنتشار المواقف العشوائية وتكدس هذه الحافلات على الطرق السريعة ، بجانب الحد من الحوادث المرورية على طريقى أسوان / أبو سمبل ، وأسوان / القاهرة الصحراوى الغربى فى ظل توفير جميع الخدمات المختلفة للسائقين ، بالإضافة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق أرباح سنوية تصل إلى 7 مليون جنيه .

وأكد اللواء أشرف عطية أثناء إجتماع عرض تفاصيل المشروع، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ورئيس مركز ومدينة أسوان، ومديرى التخطيط العمرانى والإستثمار والطرق والمحاجر والمواقف والمالية، أن مشروع موقف النقل الثقيل يستوعب حوالى 230 سيارة نقل ثقيل يومياً ، وسيضم العديد من الخدمات المتكاملة منها مراكز توكيلات وصيانة للسيارات ومركز خدمة عملاء ومطعم وكافتيريا ودورات مياه عمومية.

ووجه أشرف عطية بأهمية مراعاة إنسيابية الحركة المرورية فى دخول وخروج سيارات النقل الثقيل على طريق أسوان / أبو سمبل السياحى بما يساهم فى تحقيق أعلى معدلات الأمان المطلوبة ، علاوة على زيادة عدد المداخل والمخارج وتوفير كافة متطلبات السلامة والصحة المهنية لمواجهة أى مواقف طارئة مثل الحرائق .

وأوضح محافظ أسوان أن المشروع مرتبط بتنمية منطقة قرى كركر وخلق مجتمع عمرانى متكامل مما سيساهم فى توفير فرص عمل عديدة للشباب الأسوانى، لافتاً إلى أن هذا المخطط التنموى الشامل يضم أيضاً تنفيذ منطقة لوجستية متكاملة تشمل سوق للجملة وقرية بضائع ومخازن وثلاجات ومعارض ومركز مال وأعمال ، بجانب المشروعات الثقافية والتراثية والحرفية ، بالإضافة إلى المشروعات الرياضية والتعليمية لخلق مجتمع جاذب للسكان فى ظل توافر فرص العمل والأنشطة الإقتصادية المختلفة الداعمة لذلك.