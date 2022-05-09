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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع العمل بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بالعدوة

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتابع مصنع تدوير القمامه

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد ابوزيد بالإشراف الميداني والمتابعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بمقلب الشيخ زياد بمركز مغاغة ومتابعة مستجدات الأعمال بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز العدوة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال رفع تراكمات القمامة وفقا للاشتراطات البيئية والصحية الأمنه.

وشهد نائب محافظ المنيا المرحلة الأخيرة من رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بمقلب الشيخ زياد، حيث تم الانتهاء من رفع جميع المخلفات على مراحل متتالية باستخدام معدات الوحدة المحلية، حيث تم رفع ما يقرب من 5 الاف طن من المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة، وتم نقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي الغربي.

جاء ذلك بحضور خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مغاغة، احمد خلف رئيس مركز العدوة، محمود الاصنعي مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، عدد من الجهات المعنية.

كما تابع "أبوزيد" آخر مستجدات الأعمال بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز العدوة، لإعادة العمل داخل المصنع لتدوير المخلفات الصلبة، وذلك وفقا لسياسة الدولة في ضوء تطبيق منظومة المخلفات الصلبة، وتحسين مستوى النظافة، من خلال استغلال الوحدات الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة بما يحقق خطة التنمية المستدامة، مشيراً الي انه فور عودة المصنع للعمل سيحقق مجموعة كبيرة من الفوائد لأهالي المركز في التخلص الأمن من المخلفات بطريقة صحية، وتقليل نسب التلوث والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.
 

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