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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ندوة للتوعية بالتغيرات المناخية في كلية التمريض جامعة المنصورة.. صور

الندوة
الندوة

نظمت كلية التمريض فى جامعة المنصورة اليوم الاثنين ندوة للتوعية بالتغيرات المناخية وآثارها على صحة الإنسان بعنوان " التغيرات المناخية وآثارها علي صحة الإنسان ودور المنظومة الصحية بمصر "، وذلك في إطار تنفيذ خطة عمل الجامعة للتغيرات المناخية والتوعية بمؤتمر المناخ COP27 .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة و الدكتور محمود المليجي  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و ريادة كل من الدكتورة أمينة النمر عميدة كلية التمريض و الدكتور وفاء فتحي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتورة عبير زكريا وكيلة الكلية للدراسات العليا و البحوث و إشراف الدكتور مسعد سلامة مندور وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث ومنسق الجامعة لتنفيذ فعاليات التغيرات المناخية و الدكتورة وداد صابر منسق كلية التمريض لتنظيم فعاليات التغيرات المناخية.

وحاضر في الندوة كل من الدكتورة أمينة محمد رشاد النمر والدكتورة سامية محمود الأستاذ المساعد بالكلية و الدكتورة وسام احمد حسن الأستاذ المساعد بالكلية و الدكتورة حنان أبو بكر الأستاذ المساعد بالكلية والدكتورة وداد صابر .

وناقشت الندوة الأهداف العامة والخاصة لنشر الوعي بتغيرات المناخ، وتناولت تعريف التغير المناخي و أسبابه الطبيعية و البشرية و تأثيره علي مصر و علي الصحة العامة للإنسان و علي المرأة بشكل خاص، بجانب تناولها لأثر المسارات البشرية على تغير درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيرها علي الثروة الحيوانية و الزراعة و المناطق الساحلية.

واستفاضت الندوة في توضيح أثر تغير المناخ علي صحة الإنسان بشكل عام و علي الجهاز التنفسي بشكل خاص و مقاومة الأمراض الحساسة للمناخ والمنتقلة بالماء و الطعام.

كما تمت مناقشة الإستراتيجية الوطنية المطلقة لتخطيط و إدارة تغير المناخ علي مستويات مختلفة لدعم و تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما تطرقت الندوة إلى مناقشه دور تعزيز النظم الصحية وأثره في التصدي لتهديدات التغير المناخي و مدى تأثر القطاع الصحي بتلك التغيرات التي تعيق الخدمات الصحية و أثرها علي ارتفاع الأسعار وخلل الخريطة السياحية.

وأفضت الندوة لعدة استجابات مقترحة للتعامل مع التغيرات المناخية منها التخفيف من الانبعاثات والتكيف والتعامل مع الآثار والخسائر وترشيد استهلاك الكهرباء  و استخدام السيارات الكهربية و إعادة تدوير و استخدام النفايات وعمل حملات توعوية مكثفة لرفع درجات التوعية و التأهب و رصد الأمراض الناشئة بالطب الوقائي  ومراقبة جودة الماء و الهواء و الغذاء و الرصد البيئي و المعملي لملوثاتهم ومكافحة نواقل الأمراض وتقييم الصحة البيئية وسلامة الغذاء.

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جامعة المنصورة التغيرات المناخية المناطق الساحلية اشرف عبد الباسط

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