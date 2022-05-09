عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس خطة النواب: على المواطن ترشيد استهلاك السلع

فخري الفقي
فخري الفقي

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الحكومة في ظل الأزمة المالية التى يمر بها العالم في موقف صعب جدا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى يمر بها العالم، مشيدا بقرارات القيادة السياسية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة Etc ، اليوم الإثنين، أن الشعب والحكومة في قالب واحد، مطالباً المواطن بضرورة ترشيد استهلاك السلع".
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتشجيع القطاع الخاص.

وتابع الفقي، أن المواطن المصري لا يستطيع فعل شئ أكثر من الترشيد لأن "اللي جاي على قد اللى رايح".

وانتقد الفقي، بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد نشر شائعات بارتفاع سعر الدولار، مطالباً هؤلاء الرواد بالهدوء وعدم إبداء آرائهم لأن عملة مصر الجنيه وليس الدولار.

وأشار الفقي أن المملكة العربية السعودية قامت بإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، بخلاف التزامات المملكة بإيداع 10 مليارات أخرى، وإيداع قطر 5 مليارات لمشروعات، و2 مليار من الإمارات، والدعم من الدول ذات الفائض المالي العربي، يتطلب وضع برنامج إصلاح اقتصادي ممول من صندوق النقد الدولي.

وأكد  محمد معيط، وزير المالية اليوم الاثنين، أن الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2022/2023 تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5 بالمئة.

الموازنة العامة للدولة البنك المركزي مجلس النواب صندوق النقد الدولى السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

الذنوب التي لا تغفر بالتوبة .. 3 كبائر احذر الوقوع فيها

الشهر العقاري: 37 يوما أقصى مدة زمنية لنقل وتسجيل العقار

ترشيحاتنا

لشد أزر اللاعبين.. طارق أبو العينين يتابع مران سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. كاف يدرس العودة لنظام الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا

مجلس الوزراء: إحباط 1731 عملية تهريب مارس الماضي.. إنفوجراف

رغم الحرب.. ارتفاع التجارة بين روسيا والصين إلي مستويات قياسية

تامر أمين: موسيماني حيرنا متميز إفريقيا وعاجز محليا.. فيديو

دعاء التوبة النصوح .. امسح جميع الذنوب والمعاصي في دقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتقدت أنها نمش.. علامات على جسد امرأة تكشف إصابتها بالسرطان

بعد أنباء رحيل الدون.. بيكهام: نأمل في بقاء رونالدو مع اليونايتد لعام أوعامين

مربوحة تطل بالأبيض.. كيف احتفلت رحمة أحمد بعيد ميلادها ؟

شاهد... الصور الكاملة لجنازة والد الفنان محسن منصور

فيديو

لوسي في ندوة صدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان.. كرهت شخصيتي في انحراف.. وأنا صريحة ومبحبش اللون الرمادي

رامي الطمباري لصدى البلد: شعرت بالخوف من شخصيتي بمسلسل انحراف

أبرئ نفسي من الفتنة.. أول تصريح من ابنة أحمد راتب بعد انتقادها محمد فراج وبسنت شوقي

متعدد العلاقات النسائية ومبتور العضو.. تحريات مقتل «ميكانيكي كرداسة» تكشف مفاجأة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ