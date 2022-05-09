رئيس خطة النواب: على المواطن ترشيد استهلاك السلع

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الحكومة في ظل الأزمة المالية التى يمر بها العالم في موقف صعب جدا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى يمر بها العالم، مشيدا بقرارات القيادة السياسية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة Etc ، اليوم الإثنين، أن الشعب والحكومة في قالب واحد، مطالباً المواطن بضرورة ترشيد استهلاك السلع".

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتشجيع القطاع الخاص.

وتابع الفقي، أن المواطن المصري لا يستطيع فعل شئ أكثر من الترشيد لأن "اللي جاي على قد اللى رايح".

وانتقد الفقي، بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد نشر شائعات بارتفاع سعر الدولار، مطالباً هؤلاء الرواد بالهدوء وعدم إبداء آرائهم لأن عملة مصر الجنيه وليس الدولار.

وأشار الفقي أن المملكة العربية السعودية قامت بإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، بخلاف التزامات المملكة بإيداع 10 مليارات أخرى، وإيداع قطر 5 مليارات لمشروعات، و2 مليار من الإمارات، والدعم من الدول ذات الفائض المالي العربي، يتطلب وضع برنامج إصلاح اقتصادي ممول من صندوق النقد الدولي.

وأكد محمد معيط، وزير المالية اليوم الاثنين، أن الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2022/2023 تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5 بالمئة.