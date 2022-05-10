إيهاب الكومي: الجبلاية اعترضت على إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب

قال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إن الجبلاية اعترضت على إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

وأوضح إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الاتحاد المصري للكرة بعث بخطاب رسمي لنظيره الإفريقي، بعد ساعات من إعلانه اختيار المغرب لاستضافة المباراة النهائية.

وتابع :" الجبلاية أرسل خطابين إلى الكاف يعترض فيه على إقامة نهائي الأبطال في المغرب حال وصول فريق مغربي إلى النهائي، كما اعترضنا على تحديد يوم 30 مايو، خاصة وان المنتخب المصري سيخوض مباراة ضد غينيا يوم 2 يونيو".

وأكمل :" لقد خاطبنا الكاف أيضا لتعديل موعد مباراة مصر وغينيا لإنها بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بفترة زمنية قليلة جدا، ونحن سنظل داعمين للنادي الأهلي وباقي الأندية المصرية".

وواصل :" تحرك اتحاد الكرة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مصر يكون بناء على طلب من النادي المشارك بالبطولة، كما أن الطلب كان يجب على المجلس السابق للجبلاية".