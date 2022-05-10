شنجهاي الصينية تسجل انخفاضا في وفيات كورونا اليومية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل مدينة شنجهاي الصينية 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إن مدينة شنجهاي سجلت 234 إصابة محلية بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيل 2780 إصابة بدون أعراض، فيما سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس.

وكانت شددت السلطات الصينية، القيود المفروضة في شنجهاي، لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بينما كانت المدينة تستعد للتو للخروج من إغلاق صارم استمر شهرا بسبب تفشي الوباء.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، فإن السلطات الصينية أصدرت أوامر للسكان بالبقاء في منازلهم مع منعهم من القيام بالأنشطة غير الضرورية كجزء من "فترة الهدوء" التي تستمر حتى الأربعاء المقبل على الأقل.

وقال أحد الإشعارات الصادرة في حي هوانجبو بـ شنجهاي: "شكرا لتفهمكم وتعاونكم، معا وبتعاونكم، يمكننا رفع الإغلاق في وقت مبكر".

وأشارت الوكالة إلى أنه ليس واضحا السبب الذي دفع السلطات إلى تجديد قيودها المشددة، مع استمرار انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بـ فيروس كورونا في المدينة.