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أخبار البلد

وزارة الصحة: انخفاض معدلات الإصابة بكورونا نتيجة ارتفاع مناعة المجتمع وتلقي اللقاحات

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن مصر تشهد انخفاضا واضحا جدا في معدلات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا، وأيضا في معدلات الحالات التي تحتاج الدخول للمستشفى وغرف العناية المركزة.

وأرجع الدكتور حسام عبد الغفار ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "أون" الفضائية لبرنامج " كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، الانخفاض في معدلات الإصابة بفيروس كورونا إلى ارتفاع مناعة المجتمع وتلقيه اللقاحات، مشيرا إلى أننا لا نستطيع القول إن أزمة انتشار فيروس كورونا انتهت؛ إلا إذا خرجت منظمة الصحة العالمية وأعلنت انتهاء الوباء.

وأشار الدكتور عبد الغفار إلى أن هناك انخفاضا كبيرا وملحوظا في معدلات الوفيات الخاصة بفيروس كورونا في تلك الفترة، مؤكدا أن لقاح كورونا مازال هو حائط الصد الأول للوقاية من فيروس كورنا، مناشدا في الوقت ذاته المواطنين بضرورة الاستمرار في تلقي اللقاحات واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

وحول أعداد من حصلوا على اللقاح حتى الآن قال الدكتور حسام عبد الغفار، إن "الملقحين بالكامل وصل عددهم إلى 34 مليونا و 508 آلاف و460 شخصا ومن حصلوا على الجرعة الأولى بلغ عددهم تقريبا 45 مليون مواطن وهو ما يؤكد وصولنا لرقم أو نسبة تضاهي 60% من النسبة المستهدفة، فضلاً عن ما يقارب 3 ملايين نسمة حصلوا على الجرعة الثالثة التنشيطية.

وردا على سؤال هل سيكون تطعيم لقاح كورونا سنويا، قال الدكتور عبد الغفار، إنه :"لازال اللقاح هو حائط الصد الأول وأناشد كل من حصل على جرعة واحدة من اللقاح وتكاسل عن الثانية بتلقي الجرعة الثانية وكل من تجاوز عمر 65 عاماً الحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور ثلاثة أشهر وأقل من هذا العمر عليه تلقيها في أقل من ستة أشهر ".

وبشأن ارتفاع الإصابات في الصين وجنوب إفريقيا وهل بالإمكان أن تكون بؤر جديدة لموجات أخرى من جائحة كورونا، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أنه :"حتى الآن لا توجد مؤشرات أن هناك بؤر جديدة للمرض لأن فكرة "البؤرة " مرتبطة بظهور متحورات تكافح وتمانع التطعيمات الحالية وحتى هذه اللحظة كل الدلائل تؤكد أن هذا لم يحدث".

وعن وجود ما يسمى بـ متحور BA4 الذي تتحدث عنه دولة جنوب إفريقيا لا يعتبر متحوراً عن سلالة "أوميكرون" كونه لديه أنواعاً فرعية منبثقة عنه، شارحا المتحدث باسم وزارة الصحة أن :"BA4 منه أنواع 3 و2 و1 وهي أمور عادية وأنواع فرعية لا تدعو للقلق والذي يقلق هنا إذا حدث ظهور أنواع تؤدي لتغيرات تؤدي لشدة الإصابة والوفيات ومقاومة اللقاحات، لكن جميع الأنواع السابقة هي مجرد تغير في التسلسل الجيني كأنواع فرعية أوميكرون، لكن حتى هذه اللحظة لم يثبت قدرة هذه الأنواع على مقاومة اللقاحات أو رفع معدل الوفيات وهذا أمر جيد".

وشدد الدكتور حسام عبد الغفار على ضرورة ارتفاع وعدالة توزيع اللقاحات كون تراجع معدلات التلقيح في بعض البلدان ينذر بمخاطر قد تؤدي بمتحورات شديدة، مضيفا أن مقولة الصحة العالمية أنه لن يكون هناك أحد آمن حتى يكون الجميع أمنين هي الفيصل في ظهور متحورات أخرى.

وتابع، :"أنه طالما هناك دول منخفضة في معدلات التلقيح حتى أن بعضها لم تزد فيها النسبة عن 1%، وطالما هذه الدول موجودة ففرصة ظهور متحورات قائمة كون تراجع معدلات التطعيم في تلك الدول يعتبر بيئة خصبة لظهور متحورات أخرى"، مضيفا أن ما تدعو إليه مصر دائما وتؤكد عليه القيادة السياسية هو عدالة توزيع اللقاحات في الدول المختلفة.

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